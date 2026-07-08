FDI, “Decisi a difendere ancora l’Italia”: l’evento

Le dichiarazioni di Buonguerrieri e Barcaiuolo

“Sarà l’occasione per confermare alla cittadinanza il valore della stabilità di questo Governo, il lavoro portato avanti dall’esecutivo Meloni e l’impegno di Fratelli d’Italia per continuare a costruire un’Italia autorevole, sicura e capace di guardare al futuro con fiducia”, dichiara l’onorevole Buonguerrieri.

“Quella di Cesenatico sarà un’importante serata di confronto con i cittadini e con il territorio“, aggiunge il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Emilia Romagna. “In un tempo segnato da grandi sfide, la stabilità del Governo rappresenta un valore decisivo per dare risposte concrete alle famiglie, alle imprese e alle comunità locali. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con serietà e responsabilità per difendere l’interesse nazionale, rafforzare la sicurezza e continuare a costruire un futuro di crescita”.