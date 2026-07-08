FDI, “Decisi a difendere ancora l’Italia”: l’evento

L’appuntamento
Venerdì 10 luglio alle ore 20, in piazza Ciceruacchio sul Porto Canale di Cesenatico, si terrà l’evento “Decisi a difendere ancora l’Italia – Con un governo stabile, costruiamo un futuro sereno e una Nazione sicura”, serata di incontro e confronto promossa da Fratelli d’Italia Forlì-Cesena.
A introdurre la serata sarà l’Onorevole Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena.
Interverranno il senatore Alberto Balboni, sottosegretario al Ministero della Giustizia, il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Emilia Romagna, l’Onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, e l’Onorevole Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione.
All’iniziativa parteciperà anche il tenore Pietro Picone. Al termine degli interventi è previsto un momento conviviale con brindisi e buffet offerti da Fratelli d’Italia a tutti i partecipanti.
Le dichiarazioni di Buonguerrieri e Barcaiuolo
“Sarà l’occasione per confermare alla cittadinanza il valore della stabilità di questo Governo, il lavoro portato avanti dall’esecutivo Meloni e l’impegno di Fratelli d’Italia per continuare a costruire un’Italia autorevole, sicura e capace di guardare al futuro con fiducia”, dichiara l’onorevole Buonguerrieri.
“Quella di Cesenatico sarà un’importante serata di confronto con i cittadini e con il territorio“, aggiunge il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Emilia Romagna. “In un tempo segnato da grandi sfide, la stabilità del Governo rappresenta un valore decisivo per dare risposte concrete alle famiglie, alle imprese e alle comunità locali. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con serietà e responsabilità per difendere l’interesse nazionale, rafforzare la sicurezza e continuare a costruire un futuro di crescita”.