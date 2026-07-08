Gatteo Mare si accende: una settimana di musica e spettacolo, da Lucio Battisti ai Queen

Un cartellone estivo tra musica e risate a Gatteo Mare
Tra il 9 e il 12 luglio, il Comune di Gatteo ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti gratuiti che spazia dal teatro musicale al rock internazionale, passando per la comicità. Un’ottima occasione per residenti e turisti di godersi quattro appuntamenti in sette giorni all’insegna dello spettacolo puro.
Le prime serate: l’omaggio a Lucio Battisti e il varietà
Il programma prende il via giovedì 9 luglio, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice dell’Arena Rubicone. Andrà in scena “Pensieri e parole Ti racconto Lucio Battisti”, un emozionante recital musical-teatrale prodotto dalla CTM Academy. Lo spettacolo è pensato per intrecciare magistralmente musica e narrazione, ripercorrendo la straordinaria carriera di uno dei più grandi autori della canzone italiana.
Il giorno seguente, venerdì 10 luglio, ci si sposterà in Piazza della Libertà alle 21.30 per il ritorno di “Canzoni e Sorrisi”. Il palco vedrà protagonisti Sergio Casabianca & Montesi, pronti a regalare al pubblico una serata di varietà comico e musicale per un divertimento sano e spensierato. Per entrambi questi eventi, l’ingresso è libero.
La chiusura a ritmo di Rock con i Queen Vision
Domenica 12 luglio, l’attenzione tornerà sull’Arena Rubicone con la rassegna “Rubicone Live”, a partire dalle 21.30. I veri protagonisti della serata saranno i Queen Vision, che offriranno un tributo alla leggendaria rock band britannica. Nata a Ferrara nel 2008, questa formazione farà rivivere i momenti più magici dei tour originali dei Queen. Attraverso un mix di cambi di scena, video, cori e potenti armonie, riporteranno in vita hit meravigliose come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You e Radio Ga Ga. Anche per questo grande concerto di chiusura l’ingresso sarà totalmente libero.
Per chiunque volesse maggiori dettagli organizzativi, l’Ufficio IAT di Gatteo Mare è a disposizione al numero 0547 86083 , all’indirizzo email iat@comune.gatteo.fc.it , oppure consultando il portale visitgatteomare.it.