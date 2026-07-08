Patto tra Coldiretti e medici

L’alleanza tra agricoltura e medicina

Il primo patto nazionale tra agricoltori e medici nasce per riportare al centro delle nostre abitudini un cibo che migliori la qualità della vita. L’obiettivo è chiaro: contrastare la diffusione di quegli alimenti che aumentano i rischi per la salute dei cittadini. L’iniziativa, unica nel suo genere, è promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, lanciata a livello nazionale insieme alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e a diverse eccellenze sanitarie. Complessivamente, il progetto coinvolgerà circa settanta ospedali in tutta Italia.

Le strutture coinvolte in Emilia-Romagna

Nella mattinata di venerdì 10 luglio, i mercati contadini con i produttori di Campagna Amica saranno allestiti in cinque importanti poli sanitari regionali. Le iniziative si svolgeranno presso:

Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Ospedale SS. Salvatore di San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Hesperia Hospital di Modena.

Ospedale Maggiore di Parma.

Ospedale Franchini di Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

La lotta ai cibi ultra-processati e il ritorno alla Dieta Mediterranea

Luca Cotti, presidente di Coldiretti Emilia Romagna, ha sottolineato come la salute si costruisca ogni giorno a partire dalle scelte che facciamo a tavola. Portare i mercati di Campagna Amica negli ospedali rappresenta un’alleanza concreta per promuovere un’alimentazione sana, fondata su prodotti italiani, stagionali e di origine certa, considerati il primo strumento di prevenzione.

I rischi del cibo manipolato

Gli esperti puntano il dito contro i cibi di cui non si conosce l’origine o che subiscono pesanti manipolazioni. Tra i pericoli segnalati figurano l’olio miscelato venduto come extravergine, il grano trattato in pre-raccolta con glifosate e i cibi ultra-processati. Quest’ultimi sono collegati a ben 32 effetti avversi che incidono in particolare sulla salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre a favorire l’obesità. La ricerca scientifica evidenzia il legame tra queste diete “chimiche” e patologie come il diabete di tipo 2, i tumori e i disturbi intestinali, con possibili ripercussioni negative persino sulla fertilità maschile e femminile.

I benefici dei prodotti del territorio

La risposta a questa deriva è il ritorno ai principi della Dieta Mediterranea, un modello alimentare che la scienza riconosce come eccezionale strumento di prevenzione. Nei mercati allestiti all’interno degli ospedali si potranno trovare eccellenze agroalimentari del territorio con un effetto protettivo per l’organismo. L’olio extravergine e il pesce azzurro offrono grassi fondamentali per il cuore, mentre legumi come ceci e lenticchie aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo. Noci e mandorle sostengono le funzioni cognitive, paste e cereali garantiscono energia, e un corretto apporto di frutta e verdura, ricche di antiossidanti, rafforza le difese immunitarie. Il messaggio finale è immediato: esiste un cibo che aiuta a vivere meglio, e la nostra salute si difende soprattutto a tavola.