Turismo e lavoro stagionale: tornano i banchetti Filcams Cgil

“Non c’è turismo senza di noi” al via la campagna Filcams CGIL anche a Cesenatico: tornano i banchetti informativi Filcams Cgil per le lavoratrici e i lavoratori stagionali del settore del turismo: l’appuntamento è tra Cesenatico e Gatteo Mare tutti i giovedì sera d’estate. I banchetti Filcams Cgil nelle località balneari turistiche della provincia sono ormai uno strumento consolidato del sindacato di strada, che permettere a lavoratori e lavoratrici del turismo stagionale di acquisire informazioni su tutele, diritti, requisiti e modalità per presentare domanda di disoccupazione per i mesi in cui non saranno occupati.

Quest’anno, oltre all’attività di informazione e tutela, sarà anche possibile firmare le proposte di legge di iniziativa popolare sulla sanità pubblica e sugli appalti.

A partire da giovedì 9 luglio, dalle 21, con cadenza settimanale fino a metà settembre, Filcams Cgil Forlì Cesena sarà presente con un banchetto informativo a Cesenatico, all’angolo tra viale Euclide e via delle Nazioni, all’altezza del civico 149. Un punto di ascolto e di informazione aperto a tutte le lavoratrici e i lavoratori, in particolare chi opera nel comparto turistico – alberghi, stabilimenti balneari, pubblici esercizi – , dove sarà possibile ricevere chiarimenti sui propri diritti contrattuali, sulle regole del CCNL di riferimento e sui requisiti e modalità di accesso alla Disoccupazione NASpI, oltre a prenotare l’appuntamento per la compilazione della pratica.

Ricordiamo che per la compilazione e invio della domanda di disoccupazione lavoratori e lavoratrici possono rivolgersi a tutte le sedi CGIL del territorio.