Visit Cesenatico presenta Marina, il Travel AI Assistant

Visit Cesenatico presenta Marina, il primo Travel AI Assistant di destinazione in Emilia-Romagna integrato nel portale turistico visitcesenatico.it. Il nuovo servizio che introduce ufficialmente l’intelligenza artificiale nell’ecosistema digitale di Visit Cesenatico rappresenta un ulteriore step nel percorso di aggiornamento dell’ecosistema digitale che già a ottobre aveva presentato un’importante evoluzione con l’azione della tecnologia headless e l’apertura dell’area operatori.

Marina è un’assistente di viaggio basata sull’intelligenza artificiale e progettata per rispondere, in modo personalizzato, alle domande di chi vuole organizzare una vacanza nel “borgo marinaro del buon vivere”. Dialoga con l’utente, raccoglie le informazioni utili sul suo profilo di viaggio e restituisce suggerimenti coerenti con il periodo, gli interessi e la stagione. Dagli eventi dei prossimi giorni alle esperienze da vivere in famiglia, dagli itinerari nel borgo alle proposte di strutture, ristoranti e servizi, Marina aiuta a orientarsi dentro l’offerta turistica della città e rimanda ai contenuti ufficiali del portale Visit Cesenatico.

Il nome Marina riprende quello del precedente chatbot turistico di Visit Cesenatico, ma il progetto nasce su una tecnologia e su un impianto completamente nuovi. Il Travel AI Assistant è stato progettato e sviluppato da HappyMinds all’interno del percorso di rinnovamento dell’ecosistema digitale turistico della destinazione. Il portale, nato dal piano marketing della destinazione, è oggi una piattaforma di promozione dell’offerta turistica di Cesenatico. Oltre ai contenuti editoriali e informativi, ospita un’Area Operatori dedicata agli aderenti alla Rete di destinazione: uno spazio in cui strutture e operatori possono gestire la propria scheda e promuovere direttamente sul portale offerte ed experience. Marina si inserisce in questo ecosistema digitale dinamico e collaborativo, dove contenuti redazionali, informazioni turistiche e proposte degli operatori contribuiscono a raccontare la destinazione in modo aggiornato e integrato.

Marina lavora utilizzando le informazioni certe e verificate presenti sul portale Visit Cesenatico come propria base di conoscenza: eventi, esperienze, luoghi, servizi, strutture e offerte caricate dagli operatori della Rete di destinazione sono i contenuti che l’AI incrocia con le richieste dell’utente per restituire una risposta tarata sul profilo del viaggiatore.

Sul piano tecnologico, Marina si distingue dai chatbot tradizionali. A differenza di un assistente che lavora solo sui testi, Marina utilizza i dati strutturati del portale – eventi per data, categorie, mappe, itinerari ed esperienze – attraverso un backend AI proprietario collegato direttamente al sistema di gestione dei contenuti (CMS Strapi) di Visit Cesenatico. Il dialogo tra l’intelligenza artificiale e i dati del portale avviene attraverso il protocollo MCP (Model Context Protocol), uno standard aperto che regola in modo sicuro e controllato la connessione tra i modelli di intelligenza artificiale e le fonti dati. Grazie a questo standard, Marina non si limita a rispondere ma può eseguire vere e proprie azioni (AI Actions), come «cercare gli eventi del weekend» o «trovare le esperienze outdoor», interrogando in tempo reale i contenuti aggiornati della Rete di destinazione.

Il risultato è un’esperienza più ricca e contestuale: le risposte di Marina possono essere arricchite con card strutturate (immagine, data, luogo e link diretto al contenuto) e con micro-itinerari personalizzati, costruiti in base agli interessi dell’utente e alla durata del soggiorno. L’interfaccia conversazionale è stata sviluppata su misura per il portale, in tecnologia Astro, per garantire fluidità e integrazione nativa con l’ecosistema digitale di Visit Cesenatico. Marina è già disponibile su visitcesenatico.it. Il servizio sarà progressivamente affinato anche grazie all’aggiornamento costante dei contenuti del portale e ai feedback di utenti, operatori e cittadini, che sono invitati a inviare le proprie segnalazioni a turismo@comune.cesenatico.fc.it.