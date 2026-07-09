Angie porta la sua musica ad Atlantica: il 10 luglio ore 16 nel parco acquatico di Cesenatico

Un appuntamento speciale tra musica, energia e summer vibes, con una delle protagoniste di Amici 2026

CESENATICO – Venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 16:00, il parco acquatico Atlantica di Cesenatico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto . L’ospite speciale del pomeriggio sarà Angie, una delle giovani cantautrici più interessanti e seguite dell’ultima edizione di Amici . L’evento fa parte del nuovo calendario estivo del parco, pensato per unire il pubblico giovane, la grande musica e l’energia dell’estate nel cuore della Romagna .

Il percorso di Angie: da Amici al primo album “Sogni di Vetro”

Angelica Paola Ibba, in arte Angie, è una cantautrice sarda nata nel 2001 . Nonostante la giovane età, vanta già un percorso solido nel mondo dello spettacolo: a soli nove anni ha debuttato a Ti lascio una canzone, mentre nel 2018 si è fatta notare a The Voice of Italy nel team di J-Ax . La vera consacrazione artistica è arrivata quest’anno con la partecipazione ad Amici 25, dove si è distinta nella categoria canto grazie a una vocalità unica e a un repertorio pop fresco e contemporaneo .

Durante la sua esperienza televisiva, Angie ha conquistato il pubblico con brani come “Poco Poco”, “Millemila Missili”, “Lettere al paradiso” e “Signorina” . Il 22 maggio 2026 ha tagliato un traguardo importante pubblicando il suo primo album, “Sogni di Vetro” . Il disco è composto da otto tracce caratterizzate da una scrittura intima, diretta e molto vicina alle sensibilità e alle fragilità delle nuove generazioni .

Il rilancio di Atlantica e i prossimi appuntamenti in calendario

La performance di Angie si inserisce all’interno di una stagione di grande cambiamento per lo storico parco acquatico di Cesenatico . Nel 2026, Atlantica si presenta infatti rinnovata negli spazi e nell’offerta complessiva . A guidare questo importante progetto di rilancio è Around Sport, gruppo cesenate leader nella gestione di impianti sportivi e ricreativi, che punta a valorizzare il territorio unendo il divertimento in acqua a eventi culturali e musicali di qualità .

«Il calendario di quest’anno nasce con l’obiettivo di portare ad Atlantica musica, energia e momenti di incontro», ha dichiarato il direttore Denis Romani .

Il cartellone estivo del parco non si fermerà qui e proseguirà nelle prossime settimane con altri ospiti molto attesi dal pubblico dei giovanissimi :

24 luglio : I MATURI

26 luglio : Evento speciale firmato Chupa Chups

7 agosto : GRELMOSS

21 agosto : WELO

23 agosto: Secondo appuntamento firmato Chupa Chups

L’appuntamento per vivere da vicino la musica e il mondo di Angie è quindi fissato per venerdì 10 luglio alle 16:00, tra gli scivoli e le piscine di Atlantica .