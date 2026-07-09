Fratelli d’Italia, incontro pubblico a Cesenatico

Fratelli d’Italia organizza un incontro pubblico a Cesenatico dal titolo “Decisi a difendere ancora l’Italia”. L’appuntamento è in programma venerdì 10 luglio alle ore 20 in piazza Ciceruacchio.

Gli esponenti nazionali e regionali presenti

Ad aprire l’iniziativa sarà l’onorevole Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Forlì-Cesena. All’incontro parteciperanno anche il senatore Alberto Balboni, sottosegretario al Ministero della Giustizia, il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale del partito in Emilia-Romagna, l’onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, e il ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti.

Buffet conclusivo per i partecipanti

La serata si concluderà con un brindisi e un buffet riservati ai partecipanti, organizzati da Fratelli d’Italia.