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Incidente mortale a Capannaguzzo: perde la vita un motociclista

Anna Budini9 Luglio 2026
ambulanza
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L’incidente si è verificato poco prima delle ore 16. Secondo le prime informazioni disponibili, il conducente della moto stava percorrendo via Violone di Gattolino quando si è scontrato con un’auto che stava effettuando una svolta per entrare nel cortile di un’abitazione privata.

L’impatto è stato particolarmente violento: il motociclista è stato sbalzato fuori dalla carreggiata, finendo nel fossato che costeggia la strada. Per la persona in sella alla moto non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono ancora in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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