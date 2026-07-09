Labadessa in concerto a Cesenatico

Cesenatico si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Venerdì 10 luglio, alle ore 21, Mattia Labadessa salirà sul palco del Teatro all’Aperto di Largo Cappuccini per l’unica data in Romagna del suo tour.

L’evento, inserito nel cartellone della rassegna estiva Ribalta Marea, nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Retro Pop Live e il Comune di Cesenatico. L’artista si esibirà insieme alla sua band dopo il successo del tour nei club, che ha registrato numerosi sold out in tutta Italia.

Labadessa è oggi uno dei nomi più apprezzati della nuova scena cantautorale italiana. I suoi brani hanno superato i 15 milioni di ascolti su Spotify, confermando un percorso artistico in continua crescita. Tra i pezzi più conosciuti figurano “Montesanto”, “Dovremmo prendere un cane” e “Tra le giostre”, capaci di raccontare con sensibilità e ironia emozioni, fragilità e momenti di vita quotidiana.

Prima di affermarsi nella musica, Mattia Labadessa ha conquistato il pubblico come illustratore e fumettista grazie al celebre personaggio dell’uomo-uccello rosso. Le sue illustrazioni, caratterizzate dagli inconfondibili sfondi gialli, affrontano temi come ansia, solitudine e crescita personale. Tra le sue pubblicazioni più note figurano Le cose così, Mezza fetta di limone e Piccolo!.

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne. Qualora non venga registrato il tutto esaurito, sarà possibile acquistare i tagliandi anche il giorno del concerto al botteghino del Teatro all’Aperto, aperto dalle ore 19.30. L’accesso all’arena è previsto dalle 20.30.

Per chi raggiungerà il concerto in auto, sono consigliati i parcheggi gratuiti di Largo San Giacomo, del Parcheggio della Rocca e di via Negrelli.