Moscone del salvataggio vandalizzato nella notte

La giornata è iniziata con l’amaro in bocca per il servizio di salvamento che presidia la spiaggia davanti al Caponero. Durante la notte, infatti, il moscone della Coop Bagnini di Cesenatico è stato vandalizzato e lasciato andare alla deriva.

Provvidenziale l’intervento del gestore dei pedalò della zona, anch’egli in passato vittima di episodi simili, che ha recuperato l’imbarcazione al largo e l’ha riportata a riva. Grazie al suo intervento è stato possibile garantire regolarmente il servizio di salvataggio per i bagnanti.

Il moscone era assicurato a terra con una catena e un lucchetto, ma ignoti hanno forzato la maniglia per impossessarsene e utilizzarlo, non è chiaro per quali scopi. Tra le ipotesi c’è anche un’eventuale uscita da parte di vongolari di frodo, ma al momento non ci sono certezze. Nelle ultime settimane, inoltre, episodi di questo tipo risultano in diminuzione rispetto ai mesi scorsi.