Piadina Romagnola IGP protagonista a Tramonto DiVino: la Romagna sposa l’Emilia nel segno del gusto

La Piadina Romagnola IGP si prepara a diventare la regina indiscussa dell’estate nel road show del gusto emiliano-romagnolo. Il “pane della Romagna” sarà infatti il prodotto principe in due attesissime tappe del tour di Tramonto DiVino.

La manifestazione, che da anni anima le più suggestive località storiche e balneari della regione, vedrà il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP in prima linea per raccontare l’eccellenza e l’identità del territorio a turisti e winelover.

Le tappe del tour e gli show cooking di Daniele Reponi

I riflettori si accenderanno su due appuntamenti imperdibili:

Venerdì 10 luglio ad Arceto di Scandiano (Reggio Emilia) ;

Sabato 18 luglio a Riccione, nella splendida cornice di Villa Mussolini .

Il maestro dello street food all’opera

In entrambe le serate, la Piadina Romagnola IGP sarà valorizzata dallo chef Daniere Reponi, noto maestro dello street food italiano. Reponi guiderà veri e propri show cooking in diretta, svelando al pubblico i segreti per preparare una piadina perfetta secondo il disciplinare dell’IGP. Durante le serate, lo chef dialogherà con il presidente del Consorzio, Alfio Biagini, e con i rappresentanti degli altri consorzi di prodotti certificati regionali.

Tradizione e innovazione: i menu gourmet delle serate

La versatilità della piadina, definita dal presidente Biagini come un “prodotto identitario e solare” , sarà dimostrata attraverso abbinamenti audaci e ricette gourmet che uniscono le eccellenze DOP e IGP della regione.

Le proposte ad Arceto di Scandiano

Nella tappa emiliana verranno presentate due speciali piade gourmet:

La Granducale : un mix sapiente di Prosciutto di Parma DOP, Squacquerone di Romagna DOP, fichi freschi e gocce di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP .

La Tricolore : una versione fresca con Primosale, pomodoro cuore di bue e pesto genovese .

Il menu speciale a Riccione

A Villa Mussolini la piadina si trasformerà in un intero menu, dall’antipasto al dolce:

Nachos di Piadina Romagnola IGP : serviti con un’originale guacamole al mango, avocado, cipolla di Tropea e succo di lime .

La Bologna : una farcitura ricca con Mortadella Bologna IGP, ricotta fresca, miele di acacia, Aceto Balsamico di Modena IGP invecchiato e scaglie di Formaggio di Fossa di Sogliano DOP .

La DolceRomagna : un sorprendente dessert a base di Pesca Nettarina di Romagna IGP a cubetti, cremoso al cioccolato bianco, Squacquerone di Romagna DOP e un tocco croccante di crumble di Piadina Romagnola IGP.

Un’occasione unica per scoprire come questo straordinario prodotto sappia interpretare con la stessa disinvoltura tanto la tradizione quanto l’innovazione della cucina contemporanea.