Piadina Romagnola IGP protagonista a Tramonto DiVino: la Romagna sposa l’Emilia nel segno del gusto

La Piadina Romagnola IGP si prepara a diventare la regina indiscussa dell’estate nel road show del gusto emiliano-romagnolo. Il “pane della Romagna” sarà infatti il prodotto principe in due attesissime tappe del tour di Tramonto DiVino.
La manifestazione, che da anni anima le più suggestive località storiche e balneari della regione, vedrà il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP in prima linea per raccontare l’eccellenza e l’identità del territorio a turisti e winelover.
Le tappe del tour e gli show cooking di Daniele Reponi
I riflettori si accenderanno su due appuntamenti imperdibili:
- Venerdì 10 luglio ad Arceto di Scandiano (Reggio Emilia);
- Sabato 18 luglio a Riccione, nella splendida cornice di Villa Mussolini.
Il maestro dello street food all’opera
In entrambe le serate, la Piadina Romagnola IGP sarà valorizzata dallo chef Daniere Reponi, noto maestro dello street food italiano. Reponi guiderà veri e propri show cooking in diretta, svelando al pubblico i segreti per preparare una piadina perfetta secondo il disciplinare dell’IGP. Durante le serate, lo chef dialogherà con il presidente del Consorzio, Alfio Biagini, e con i rappresentanti degli altri consorzi di prodotti certificati regionali.
Tradizione e innovazione: i menu gourmet delle serate
La versatilità della piadina, definita dal presidente Biagini come un “prodotto identitario e solare” , sarà dimostrata attraverso abbinamenti audaci e ricette gourmet che uniscono le eccellenze DOP e IGP della regione.
Le proposte ad Arceto di Scandiano
Nella tappa emiliana verranno presentate due speciali piade gourmet:
- La Granducale: un mix sapiente di Prosciutto di Parma DOP, Squacquerone di Romagna DOP, fichi freschi e gocce di Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP.
- La Tricolore: una versione fresca con Primosale, pomodoro cuore di bue e pesto genovese.
Il menu speciale a Riccione
A Villa Mussolini la piadina si trasformerà in un intero menu, dall’antipasto al dolce:
- Nachos di Piadina Romagnola IGP: serviti con un’originale guacamole al mango, avocado, cipolla di Tropea e succo di lime.
- La Bologna: una farcitura ricca con Mortadella Bologna IGP, ricotta fresca, miele di acacia, Aceto Balsamico di Modena IGP invecchiato e scaglie di Formaggio di Fossa di Sogliano DOP.
- La DolceRomagna: un sorprendente dessert a base di Pesca Nettarina di Romagna IGP a cubetti, cremoso al cioccolato bianco, Squacquerone di Romagna DOP e un tocco croccante di crumble di Piadina Romagnola IGP.
Un’occasione unica per scoprire come questo straordinario prodotto sappia interpretare con la stessa disinvoltura tanto la tradizione quanto l’innovazione della cucina contemporanea.