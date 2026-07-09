Sicurezza a Cesenatico: scatta il piano antidegrado in centro

Controlli antidegrado a Cesenatico: raffica di denunce, espulsioni e un Daspo in centro
Rispondere con fermezza alle segnalazioni dei cittadini e restituire il pieno decoro alle aree storiche e centrali della città. Con questo obiettivo, gli agenti del Presidio Estivo di Polizia di Cesenatico hanno messo in atto una serie di controlli mirati sul territorio. L’operazione, che si inserisce nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal Questore della provincia di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha preso di mira in particolare quelle zone in cui erano stati segnalati episodi di bivacco, abuso di alcol e comportamenti molesti.
I servizi di vigilanza hanno confermato le criticità sollevate dai residenti, portando all’identificazione di diversi soggetti e all’adozione di pesanti provvedimenti giudiziari e amministrativi.
I controlli in Piazza del Monte e Largo San Giacomo
Il primo intervento di rilievo si è consumato in Piazza del Monte, proprio durante il frequentato mercato mattutino. Gli agenti hanno individuato tre cittadini stranieri, due donne e un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica. Accompagnati negli uffici per l’identificazione, i tre sono stati sanzionati per ubriachezza molesta. Dagli accertamenti è emerso che una delle donne, quarantenne, si trovava in Italia con un permesso di soggiorno scaduto da oltre due anni. Per lei è scattata la denuncia a piede libero. Stessa sorte per l’uomo, un cittadino tunisino entrato illegalmente via mare, nei cui confronti è stato emesso anche un decreto di espulsione dal territorio nazionale. L’uomo invece, un cittadino tunisino, cittadino irregolare è stato deferito alle autorità giudiziarie ed è stato munito del decreto di espulsione.
La situazione non è apparsa diversa in Largo San Giacomo. Qui la Volante ha sorpreso cinque persone intente a bivaccare tra le auto in sosta, consumando alcolici a ridosso delle attività commerciali. Il controllo ha rivelato che quasi tutti i presenti erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Tra di loro, un quarantacinquenne residente a Gatteo ha ricevuto la notifica di vari atti giudiziari pendenti e una sanzione per ubriachezza. Un quarantenne originario del foggiano e residente a Ravenna è stato invece trovato in possesso di circa dieci grammi di marijuana, rimediando una segnalazione in Prefettura come assuntore.
Il bilancio dell’operazione: Daspo, espulsioni e denunce
L’intensificazione delle attività sulla costa romagnola ha permesso di isolare i soggetti più problematici per l’ordine pubblico. Un giovane straniero, pluripregiudicato e residente a Ravenna, è stato infatti colpito dal Daspo Urbano. La misura di prevenzione, firmata dal Questore, gli impedirà di frequentare e accedere a determinate aree del centro di Cesenatico per i prossimi due anni.
Infine, un ulteriore pattugliamento ha portato al rintraccio di un cittadino pachistano irregolare. L’uomo era rimasto sul territorio nazionale nonostante il diniego della protezione internazionale per mancanza dei requisiti. Anche nei suoi confronti, il Prefetto di Forlì-Cesena ha firmato un provvedimento di espulsione immediata.
Il bilancio complessivo tracciato dal Commissario dr. Paolo Di Masi fotografa un intervento massiccio: quattro sanzioni per ubriachezza molesta, due denunce e altrettanti decreti di espulsione, un Daspo urbano e il sequestro della sostanza stupefacente. Un segnale chiaro per garantire un’estate sicura a residenti e turisti.