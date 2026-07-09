Porto di Cesenatico: la grande vela di Tinin Mantegazza è pronta a riaccendersi

Il simbolo del porto canale tornerà presto a brillare dopo un periodo di stop causato dall’usura da salsedine

La grande vela alta 15 metri situata sullo sperone della vecchia darsena peschereccia di Cesenatico, nata dalla straordinaria intuizione dell’artista e scenografo Tinin Mantegazza, si prepara a rompere il buio. Da qualche tempo, infatti, l’importante punto di riferimento visivo per i cittadini e per i pescatori che prendono il largo è rimasto spento. Una situazione che ha sollevato l’attenzione della comunità, abituata a vedere la struttura illuminare le notti del porto.

La salsedine e l’usura dell’impianto elettrico

A determinare lo spegnimento della suggestiva installazione a led non sono state semplici problematiche di routine, bensì l’azione corrosiva degli agenti atmosferici. Trovandosi in una posizione esposta per 365 giorni all’anno alle intemperie e alla costante azione ravvicinata della salsedine marina, l’impianto elettrico che alimenta la struttura subisce un degrado estremamente rapido, che ha reso necessario un intervento strutturale di ripristino per garantire la massima sicurezza ed efficienza dei circuiti.

I pezzi di ricambio sono arrivati

Il quadro, tuttavia, è destinato a cambiare nel giro di pochissimo tempo. Il sindaco Matteo Gozzoli da noi contattato ha chiarito che i pezzi di ricambio necessari per rimettere a nuovo i circuiti e i punti luce sono finalmente arrivati. Questione di pochissimi giorni e i tecnici incaricati completeranno i lavori di riparazione, restituendo alla città uno dei suoi simboli moderni più amati.