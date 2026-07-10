Allerta meteo gialla per sabato 11 luglio: temporali in arrivo anche sulla costa

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta meteo gialla valida per tutta la giornata di sabato 11 luglio. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale, comprese le nostre zone di costa e pianura romagnola, a causa dell’arrivo di temporali sparsi che potrebbero rivelarsi di forte intensità.
L’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico ha subito attivato i protocolli di informazione, invitando tutte le realtà portuali, i pescatori e gli operatori balneari alla massima attenzione e al rispetto delle misure di prevenzione per evitare danni a persone o strutture.
L’evoluzione del meteo: i temporali raggiungono la costa nella notte
Secondo il bollettino ufficiale emesso da Arpae e dalla Protezione Civile, l’instabilità atmosferica seguirà un percorso ben preciso nel corso delle ventiquattr’ore:
- Mattina e pomeriggio: I primi fenomeni temporaleschi si svilupperanno a ridosso dei rilievi collinari e montani, per poi estendersi progressivamente verso le aree di pianura. Nelle aree interne non si escludono rapidi innalzamenti dei livelli dei torrenti minori e ruscellamenti.
- Sera e notte: Il fronte perturbato si sposterà verso il settore centro-orientale della regione, investendo direttamente la costa romagnola durante le ore notturne, prima di andare incontro a un progressivo esaurimento alle prime luci di domenica.
Ormeggi rinforzati e spiagge in sicurezza: le disposizioni della Guardia Costiera
Per fronteggiare il peggioramento e garantire la sicurezza in mare e in banchina, il Comandante della Capitaneria di Porto di Cesenatico ha firmato una comunicazione ufficiale indirizzata alle cooperative e alle associazioni locali:
- Pescatori e diportisti: Le cooperative dei pescatori e i circoli nautici sono stati invitati a verificare e rinforzare gli ormeggi delle imbarcazioni, incrementare i servizi di guardia lungo le banchine del porto canale e mantenere attivi i canali di comunicazione radio con l’autorità marittima.
- Stabilimenti balneari: I titolari delle concessioni demaniali e le cooperative bagnini dovranno mettere in sicurezza le attrezzature di spiaggia (ombrelloni, lettini e strutture leggere) ed evitare la presenza di persone nelle aree del litorale o del porto che potrebbero subire allagamenti in caso di forti rovesci.
Le autorità ricordano che per monitorare l’evoluzione dei fenomeni in tempo reale è sempre possibile consultare il portale ufficiale della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo allertameteo.regione.emilia-romagna.it.