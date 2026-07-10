Amerigo Vespucci a Ravenna in autunno

La nave scuola Amerigo Vespucci arriverà a Ravenna nel prossimo autunno per un appuntamento speciale dedicato al mare e alla tradizione navale italiana. La storica imbarcazione della Marina Militare farà scalo nella città romagnola per celebrare il recente riconoscimento di Capitale Italiana del Mare, assegnato a Ravenna per la prima volta nel 2026.

Amerigo Vespucci a Ravenna: l’annuncio ufficiale

La conferma della tappa ravennate è arrivata direttamente da New York, dove il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, è salito a bordo dell’Amerigo Vespucci durante gli eventi organizzati per il 250° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti. In occasione della visita ha incontrato il comandante della nave, il Capitano di Vascello Nicasio Falica.

L’arrivo del celebre veliero rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno ravennate e offrirà a cittadini e turisti l’opportunità di visitare gratuitamente una delle navi più iconiche al mondo.

Visite aperte al pubblico nel porto di Ravenna

L’amministrazione comunale è già al lavoro per definire il calendario dell’evento e tutti gli aspetti organizzativi legati all’attracco nel porto di Ravenna. Una volta ormeggiata, la nave sarà infatti accessibile ai visitatori, consentendo di scoprire da vicino la storia e il fascino del veliero conosciuto in tutto il mondo come “la nave più bella del mondo”.

Ravenna Capitale Italiana del Mare

La presenza dell’Amerigo Vespucci a Ravenna si inserisce nelle iniziative dedicate al titolo di Capitale Italiana del Mare, un riconoscimento che valorizza la lunga tradizione marittima della città e il suo ruolo nella promozione della tutela del mare, della biodiversità e della sostenibilità ambientale.

L’obiettivo è rafforzare il legame tra il territorio e il mare, coinvolgendo cittadini, istituzioni e visitatori attraverso eventi di grande richiamo nazionale.

La storia della nave scuola Amerigo Vespucci

Varata nel 1931 presso il Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, l’Amerigo Vespucci è la nave più anziana ancora in servizio nella Marina Militare Italiana. Da oltre novant’anni svolge un ruolo fondamentale nella formazione degli allievi ufficiali dell’Accademia Navale di Livorno, oltre a rappresentare l’Italia nei principali porti del mondo.

Attualmente il veliero è impegnato nell’ultima fase del suo Tour Mondiale, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico nei porti del Nord America, tra Stati Uniti e Canada. Dopo il rientro in Italia, Ravenna sarà una delle tappe più significative del suo viaggio, richiamando migliaia di appassionati e visitatori.

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