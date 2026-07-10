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Cesenatico, l’appello social di una madre: “Mettiamo in sicurezza viale Carducci”

Redazione10 Luglio 2026
incidente viale carducci
La sicurezza stradale sui viali principali di Cesenatico torna prepotentemente al centro dell’attenzione pubblica dopo un grave episodio che ha sfiorato la tragedia. A sollevare il caso, con un carico di forte preoccupazione e commozione, è il post di una madre pubblicato all’interno del frequentato gruppo social “Sei di Cesenatico se…”

Un “miracolo” su viale Carducci riaccende il dibattito sulla sicurezza a Cesenatico

La testimonianza è di quelle che lasciano il segno e fanno riflettere. Una cittadina, ha voluto condividere il dramma vissuto dalla propria famiglia per lanciare un monito a tutta la comunità. Suo figlio, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta lungo viale Carducci, è stato violentemente investito da un’auto e sbalzato a diversi metri di distanza dall’impatto.

Fortunatamente il ragazzino non ha riportato conseguenze fatali, tanto che la madre stessa parla apertamente di un ragazzo “miracolato”. L’episodio ha però riacceso i riflettori sulla pericolosità di una delle arterie più frequentate e vitali della località balneare, soprattutto durante la stagione estiva, quando il flusso di turisti e residenti si moltiplica.

post sicurezza investimento viale carducciIl post-sfogo e l’appello per rallentare il traffico

L’appello si rivolge direttamente alla sensibilità degli automobilisti e di chi vive la città ogni giorno. Il problema principale individuato risiede nella percezione e nella conformazione di viale Carducci: un lungo rettilineo che spesso induce chi guida a spingere sull’acceleratore, dimenticando che ci si trova nel cuore del tessuto urbano.

Attualmente il limite di velocità è fissato a 50 km/h, una soglia che però, secondo la testimonianza della donna, risulta persino eccessiva e pericolosa se rapportata alla reale natura del viale. La strada è infatti un ecosistema vivo, densamente popolato da biciclette, passeggini, anziani e famiglie che si spostano a piedi per raggiungere la spiaggia, i negozi o semplicemente per godersi una passeggiata. Muoversi a 50 km/h in un contesto simile, sottolinea la madre nel suo sfogo, rischia di trasformarsi in un pericolo costante per l’incolumità pubblica.

Richiesta d’intervento per la tutela di pedoni e ciclisti

Il testo si conclude con una richiesta d’aiuto esplicita e con il coinvolgimento diretto di alcune figure della comunità locale, a testimonianza della volontà di non lasciare che l’accaduto cada nel vuoto. L’obiettivo comune deve essere quello di garantire a tutti il diritto di vivere la città in totale serenità.

La priorità assoluta diventa quindi la messa in sicurezza dei viali di Cesenatico, ripensando magari i controlli o introducendo nuovi accorgimenti strutturali capaci di scoraggiare la velocità e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. La cittadinanza chiede a gran voce risposte e interventi concreti per evitare che il prossimo incidente stradale possa trasformarsi, questa volta, in una tragedia irreparabile.

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