Cesenatico, l’appello social di una madre: “Mettiamo in sicurezza viale Carducci”

Un “miracolo” su viale Carducci riaccende il dibattito sulla sicurezza a Cesenatico
La testimonianza è di quelle che lasciano il segno e fanno riflettere. Una cittadina, ha voluto condividere il dramma vissuto dalla propria famiglia per lanciare un monito a tutta la comunità. Suo figlio, mentre si trovava in sella alla propria bicicletta lungo viale Carducci, è stato violentemente investito da un’auto e sbalzato a diversi metri di distanza dall’impatto.
Fortunatamente il ragazzino non ha riportato conseguenze fatali, tanto che la madre stessa parla apertamente di un ragazzo “miracolato”. L’episodio ha però riacceso i riflettori sulla pericolosità di una delle arterie più frequentate e vitali della località balneare, soprattutto durante la stagione estiva, quando il flusso di turisti e residenti si moltiplica.
Il post-sfogo e l’appello per rallentare il traffico
L’appello si rivolge direttamente alla sensibilità degli automobilisti e di chi vive la città ogni giorno. Il problema principale individuato risiede nella percezione e nella conformazione di viale Carducci: un lungo rettilineo che spesso induce chi guida a spingere sull’acceleratore, dimenticando che ci si trova nel cuore del tessuto urbano.
Attualmente il limite di velocità è fissato a 50 km/h, una soglia che però, secondo la testimonianza della donna, risulta persino eccessiva e pericolosa se rapportata alla reale natura del viale. La strada è infatti un ecosistema vivo, densamente popolato da biciclette, passeggini, anziani e famiglie che si spostano a piedi per raggiungere la spiaggia, i negozi o semplicemente per godersi una passeggiata. Muoversi a 50 km/h in un contesto simile, sottolinea la madre nel suo sfogo, rischia di trasformarsi in un pericolo costante per l’incolumità pubblica.
Richiesta d’intervento per la tutela di pedoni e ciclisti
Il testo si conclude con una richiesta d’aiuto esplicita e con il coinvolgimento diretto di alcune figure della comunità locale, a testimonianza della volontà di non lasciare che l’accaduto cada nel vuoto. L’obiettivo comune deve essere quello di garantire a tutti il diritto di vivere la città in totale serenità.
La priorità assoluta diventa quindi la messa in sicurezza dei viali di Cesenatico, ripensando magari i controlli o introducendo nuovi accorgimenti strutturali capaci di scoraggiare la velocità e proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. La cittadinanza chiede a gran voce risposte e interventi concreti per evitare che il prossimo incidente stradale possa trasformarsi, questa volta, in una tragedia irreparabile.