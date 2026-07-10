Oltre 3500 persone per Cosmo al Parco di Ponente

Dopo Cosmo, a Cesenatico l’estate continua a suonare
La grande musica a Cesenatico non accenna a fermarsi. Dopo il travolgente successo della Notte Rosa, che ha visto Dargen D’Amico infiammare Piazza Andrea Costa, la città ha vissuto un altro momento magico. Il suggestivo concerto all’alba di Cosmo ha radunato oltre 3500 persone nella splendida cornice del Parco di Ponente, confermandosi come un evento unico e senza precedenti in tutta la Riviera romagnola.
L’esperimento, decisamente riuscito, segna l’inizio di una stagione che promette di accendere la costa con un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili.
Da Labadessa a Patty Pravo: i grandi appuntamenti di luglio
Il calendario degli eventi entra subito nel vivo. Si parte questa sera, venerdì 10 luglio, all’Arena Cappuccini con l’originale spettacolo di Mattia Labadessa, un mix unico e coinvolgente capace di fondere musica e illustrazione.
Ma uno dei momenti più attesi di tutto il mese sarà senza dubbio il live di Patty Pravo, in programma il prossimo 24 luglio. L’iconica artista calcherà il palco con il suo “Opera Tour”, un viaggio intenso che alternerà le sue ultime produzioni ai grandi classici che hanno fatto la storia della musica italiana.
Ferragosto sotto le stelle: Alfa allo stadio e il liscio d’autore in Via delle Nazioni
Per la serata di Ferragosto, il 15 agosto, Cesenatico ha in serbo una doppietta straordinaria per soddisfare ogni generazione. Lo Stadio Comunale Marino Moretti tornerà finalmente a essere il cuore pulsante della musica dal vivo ospitando Alfa, uno dei cantautori più amati dai giovani.
Contemporaneamente, come vuole la tradizione romagnola, in via delle Nazioni andrà in scena una nuova tappa del tour “Balamondo” firmato da Mirko Casadei. Una serata speciale che quest’anno vedrà la partecipazione dei Neri per Caso, proprio nel giorno in cui si celebra il compleanno dell’indimenticabile Raoul Casadei.
Il gran finale a fine agosto con il Ju Ju Memorial
A chiudere in bellezza questa straordinaria estate musicale sarà il consueto e prestigioso appuntamento con il Ju Ju Memorial 2026. Il concerto-evento, nato per omaggiare la memoria del grande batterista Giulio Capiozzo, è fissato per il 23 agosto nella suggestiva Piazza Spose dei Marinai, un luogo simbolo che saprà dare la giusta atmosfera a una serata di altissimo livello artistico.
Il commento del sindaco Matteo Gozzoli
L’entusiasmo per questa programmazione si riflette anche nelle parole del primo cittadino, orgoglioso della risposta del pubblico e della qualità della proposta turistica e culturale:
«Il cartellone musicale di questa estate è di grande livello soprattutto perché riesce a intercettare target di pubblico diversi, unendo tradizione e grandissime novità per il territorio. L’esperimento di Cosmo è andato molto bene e speriamo sia l’inizio di un nuovo percorso».