Tegame di ragù prende fuoco, incendio in un appartamento a Cesenatico

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 10 luglio), a Cesenatico, dove un incendio in appartamento è divampato all’interno di un’abitazione situata al terzo piano di una palazzina in via Pian del Carpine, nella zona di Ponente.

Vigili del fuoco in azione a Cesenatico

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, facendo intervenire sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Cesena e Cervia. I pompieri hanno raggiunto rapidamente l’edificio e avviato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Tanto fumo, ma danni contenuti

L’incendio ha provocato una consistente fuoriuscita di fumo, ma, secondo le prime informazioni, non avrebbe causato danni strutturali di particolare rilievo all’appartamento o alla palazzina. L’incendio sarebbe divampato da un tegame contenente ragù, per poi allargarsi alla cucina dell’appartamento.

L’occupante dell’abitazione è riuscita a lasciare autonomamente l’alloggio prima dell’arrivo dei soccorsi e non si segnalano persone coinvolte o ferite.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Cesenatico.

Accertamenti sulle cause dell’incendio

Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche necessarie per mettere in sicurezza l’appartamento e avviare gli accertamenti utili a chiarire l’origine del rogo, che al momento resta in fase di accertamento.