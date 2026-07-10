La grande musica della Scala a Cesenatico: arriva il Sestetto Piermarini

L’eccellenza del Teatro alla Scala nel cuore della Romagna

Cesenatico si prepara a vivere una di quelle serate estive destinate a rimanere impresse nella memoria degli appassionati di musica. Il fascino e la tradizione del teatro lirico più famoso del mondo si trasferiscono per una notte sulla costa romagnola, portando con sé l’indiscusso prestigio dei suoi interpreti.

L’appuntamento, inserito come evento clou della rassegna Notturni alle Conserve estate 2026, promette di trasformare uno degli scorci più suggestivi della città in un palcoscenico a cielo aperto di altissimo livello culturale.

Il fascino intramontabile di Piazza delle Conserve

La cornice dell’evento sarà la storica Piazza delle Conserve, che domenica 12 luglio alle ore 21:00 accoglierà residenti e turisti per un concerto a ingresso libero. L’atmosfera intima e raccolta della piazza si sposa perfettamente con la delicatezza e la potenza della musica da camera.

In caso di maltempo, gli organizzatori hanno già predisposto il trasferimento della serata al coperto: la musica si sposterà nel vicino Teatro Comunale di via Mazzini 10, sempre con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti e senza necessità di prenotazione.

Il repertorio e i protagonisti della serata

A salire sul palco sarà il prestigioso Sestetto d’archi Piermarini, una formazione nata proprio in seno all’orchestra milanese e che deve il suo nome all’architetto Giuseppe Piermarini, celebre progettista del Teatro alla Scala. L’ensemble proporrà un viaggio musicale d’eccezione all’interno del repertorio classico, focalizzandosi in particolare sulle geometrie perfette di Wolfgang Amadeus Mozart e sulle intense sfumature romantiche di Johannes Brahms.

La formazione che darà vita al concerto è composta da sei strumentisti di straordinario talento:

Violini: Indro Borreani e Leila Negro

Viole: Francesco Lattuada e Thomas Cavuoto

Violoncelli: Simone Groppo e Francesco Martignon

Info utili e dettagli organizzativi

La direzione artistica dell’intera rassegna è affidata, come di consueto, all’associazione Il Trabaccolo, che da anni cura l’offerta culturale del territorio con grande attenzione alla qualità. L’evento vede inoltre la media partnership di Radio Studio Delta, da sempre vicina alle principali iniziative della riviera.

Per chi desiderasse approfondire i dettagli del programma o consultare il calendario completo dei prossimi appuntamenti, è possibile visitare il sito ufficiale teatrocomunalecesenatico.it. In alternativa, ci si può rivolgere direttamente all’Ufficio Cultura e Teatro del Comune di Cesenatico in via Armellini 18 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00, festivi esclusi) oppure contattare telefonicamente il numero 0547 79274.