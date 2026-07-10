Tensor all’alba sulla spiaggia di Cesenatico

Prosegue la rassegna dei concerti all’alba sulla spiaggia di Cesenatico. Il secondo appuntamento è in programma domenica 12 luglio alle ore 6 nella spiaggia libera delle Tamerici, a Valverde, dove si esibirà il duo Tensor in un evento a ingresso gratuito organizzato dal Comune di Cesenatico in collaborazione con la Cooperativa Stabilimenti Balneari.

Il concerto diventerà un album dal vivo

L’esibizione avrà un significato speciale perché sarà registrata integralmente per dare vita a un album live che vedrà la luce entro la fine dell’anno. La registrazione sarà curata da Atomic Studio di Enrico Zavalloni insieme a Pierluigi Fagioli, trasformando il concerto all’alba in un progetto discografico destinato a fissare l’atmosfera unica della performance.

Un viaggio tra trip hop e sonorità adriatiche

I Tensor sono formati da Marco “Benny” Pretolani, al clarinetto, sax tenore e synthesizer e Matteo Castagnoli, alla chitarra, synthesizer e drum programming. Per l’occasione saranno affiancati da Fabio Nobile alla batteria ed Eugenio Saragoni alle percussioni e al vibrafono elettrico.

Il progetto musicale fonde le atmosfere del trip hop britannico degli anni Novanta con influenze profondamente legate al territorio romagnolo, un mix che gli stessi musicisti definiscono “Adriatic trip hop”.

Brani inediti e omaggi alle colonne sonore italiane

Il concerto proporrà anche composizioni inedite, in un percorso musicale che alternerà il suono del sax ispirato al rhythm and blues degli anni Cinquanta ai beat elettronici delle drum machine. Chitarra, clarinetto e percussioni accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro che renderà omaggio ai grandi compositori italiani di colonne sonore cinematografiche.

«Sarà un intenso viaggio sonoro che faremo insieme proprio nel momento in cui nasce un nuovo giorno – spiega Marco “Benny” Pretolani –. L’alba è il momento perfetto per lasciare una traccia, che in questa occasione verrà registrata e custodita in un album».

Ingresso libero e concerto annullato in caso di pioggia

L’evento è a partecipazione gratuita e rientra nel calendario estivo dei concerti all’alba promossi dal Comune di Cesenatico. In caso di maltempo l’esibizione sarà annullata.