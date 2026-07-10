Pablo Trincia a Villa Torlonia racconta “Open”: viaggio nell’anima di Andre Agassi

A San Mauro Pascoli una serata dedicata al libro che ha rivoluzionato la narrazione sportiva, tra segreti da ghost writer e conflitti interiori.
SAN MAURO PASCOLI (FC) – La rassegna estiva Revèrso a Villa Torlonia Teatro si prepara a ospitare un appuntamento imperdibile dedicato alla grande letteratura e al mondo dello sport. Lunedì 13 luglio, alle ore 21.30, la corte della splendida villa pascoliana farà da cornice a una serata speciale condotta dal celebre giornalista e podcaster Pablo Trincia.
Al centro dell’incontro ci sarà “Open”, la famosissima autobiografia del campione di tennis americano Andre Agassi. Trincia guiderà il pubblico in un percorso fatto di letture, riflessioni e approfondimenti personali , sviscerando un’opera che ha letteralmente ridefinito il modo di raccontare le storie di sport.
L’odio per il tennis e il peso del talento
“Open” non è la classica biografia celebrativa, ma la confessione intima e a tratti dolorosa di un atleta straordinario. La forza del libro risiede in un paradosso profondo e autentico: l’odio viscerale che Agassi ha sempre nutrito per lo sport che lo ha reso un’icona mondiale.
Attraverso l’analisi di Trincia, gli spettatori saranno accompagnati alla scoperta delle fragilità, delle ossessioni e dei conflitti interiori di un uomo schiacciato dal difficile equilibrio tra il proprio talento, il successo planetario e la ricerca della propria identità. Secondo il giornalista, “Open” è un testo che si vive sulla pelle: un’esperienza fisica ed emotiva capace di alternare ritmo, tensione e dolore, proprio come una lunghissima e combattuta partita di tennis.
Il segreto del Ghost Writer: il tocco di J.R. Moehringer
La serata offrirà anche uno spunto di riflessione molto interessante su un mestiere affascinante e spesso invisibile: quello del ghost writer. Sebbene la storia sia quella di Agassi, la penna che ha dato vita a questo capolavoro letterario appartiene a J.R. Moehringer, giornalista già Premio Pulitzer nel 2000.
Trincia racconterà come il lavoro magistrale di Moehringer sia stato determinante nel trasformare le memorie personali del tennista in un’opera di straordinaria potenza narrativa , capace di attraversare il corpo e la mente del lettore, restituendo tutta la complessità umana del protagonista.
Informazioni utili, biglietti e prevendite
L’appuntamento a Villa Torlonia Teatro (evento curato da Sillaba in co-programmazione con il Comune di San Mauro Pascoli) inizierà puntuale alle ore 21.30.
- Prezzo biglietto Pablo Trincia: € 25,00
- Prevendite: I biglietti sono già disponibili online sul circuito www.liveticket.it e nei punti vendita Liveticket Point.
- Biglietteria in loco: Sarà aperta direttamente a Villa Torlonia la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20.30.
- Contatti e info: È possibile contattare l’organizzazione al numero 370 3685093 o scrivere a spettatore@sillaba.org.