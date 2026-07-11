Vacanze sicure sulla costa: arrivano 32 carabinieri di rinforzo per l’estate

Sicurezza in riviera: scatta il piano di potenziamento estivo
Con l’arrivo del picco della stagione estiva, la riviera romagnola si prepara ad accogliere una massiccia ondata di turisti. Per garantire che il periodo delle vacanze si svolga in totale serenità, l’Arma ha messo in campo un importante potenziamento degli organici mirato a vigilare sui comuni costieri e a supportare le comunità locali.
Il Colonnello Gianluigi Di Pilato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, ha visitato la Compagnia di Cesenatico per accogliere ufficialmente il personale di rinforzo giunto sul territorio. I militari rimarranno operativi per l’intera stagione estiva a supporto delle Stazioni di Cesenatico, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, intensificando i controlli preventivi in un’area che in questo periodo dell’anno vede quadruplicare le proprie presenze. L’obiettivo fondamentale è quello di offrire una cornice di assoluta sicurezza sia ai residenti sia ai tantissimi villeggianti.
Chi sono i nuovi militari sul territorio
Il contingente di 32 unità è composto da diverse professionalità dell’Arma, distribuite per coprire ogni tipo di esigenza operativa:
- 12 Marescialli allievi: provenienti dal secondo anno della Scuola Marescialli di Firenze, pronti a fare esperienza sul campo.
- 5 graduati: in arrivo dai comandi territoriali della Legione Emilia-Romagna, che presteranno servizio fino al prossimo mese di settembre.
- 15 carabinieri specializzati: suddivisi in squadre d’élite che garantiranno un presidio mobile e reattivo fino al 31 agosto.
Squadre speciali per vigilanza e pronto intervento
A fare la differenza sul piano della prevenzione dei reati saranno le unità speciali arrivate a dare manforte ai reparti locali. Si tratta di due Squadre SAT (Supporto all’Arma Territoriale) provenienti dal 2° Battaglione Liguria di Genova e di una squadra S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) dal 4° Battaglione Veneto di Mestre.
Questi nuclei speciali, composti ciascuno da un maresciallo e quattro militari, si muoveranno quotidianamente lungo l’area rivierasca di Cesenatico, estendendo il raggio d’azione all’occorrenza anche alle zone interne di Forlì e Cesena. Il loro compito sarà focalizzato sulla vigilanza degli obiettivi sensibili e sul pronto intervento nelle fasce orarie e nelle aree più calde della movida, offrendo una risposta rapida ed efficace a qualsiasi criticità.