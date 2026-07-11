Didjin’off festival: il programma

Il festival
Torna, dopo il successo di anno scorso, l’ evento più atteso in Italia legato al mondo del Didgeridoo e alla musica dall’ Australia.
Confermato il format: DIDJ’IN OFF non è il festival ma una festa libera e indipendente.
Due giorni in riva al mare, tra musica, incontri, sorrisi e libertà. Senza barriere, senza biglietti, senza formalità.
La location: l’ evento sarà ospitato e in collaborazione con il Bagno 86 Casalounge di Cesenatico Ponente.
E come nel 2025, l’ evento è completamente gratuito.
Il programma
La qualità delle proposte musicali saranno sempre di altissimo livello nel panorama internazionale.
Il programma:
- si comincia sabato 11 alle ore 18 con il concerto di Paride Russo e Arianna Lanci, a seguire dal Giappone Koji Matsumoto.
- A seguire un open mic per suonatori di Didgeridoo;
- Al calar della sera ci si sposta in riva al mare dove ad aprire le danze suonerà, dalla Francia, Waagal e per chiudere il duo francese Saadj.
Durante la serata spettacoli col fuoco a cura di Seline.
Domenica 12:
- colazione con sottofondo musicale di Emanuele Cerro e il suo Handpan. Ci si ritrova alle ore 18 per la chiusura con il concerto di Zalem.
Tutte le info sulla pagina facebook e Instagram: didjinozfestival e bagno86 casalounge.