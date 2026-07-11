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Cultura

Didjin’off festival: il programma

Giulia Zannetti11 Luglio 2026
spiaggia cesenatico bolkestein

Il festival

Torna, dopo il successo di anno scorso, l’ evento più atteso in Italia legato al mondo del Didgeridoo e alla musica dall’ Australia.

Confermato il format: DIDJ’IN OFF non è il festival ma una festa libera e indipendente.

Due giorni in riva al mare, tra musica, incontri, sorrisi e libertà. Senza barriere, senza biglietti, senza formalità.

La location: l’ evento sarà ospitato e in collaborazione con il Bagno 86 Casalounge di Cesenatico Ponente.

E come nel 2025, l’ evento è completamente gratuito.

Il programma

La qualità delle proposte musicali saranno sempre di altissimo livello nel panorama internazionale.

Il programma:

  • si comincia sabato 11 alle ore 18 con il concerto di Paride Russo e Arianna Lanci, a seguire dal Giappone Koji Matsumoto.
  •  A seguire un open mic per suonatori di Didgeridoo;
  • Al calar della sera ci si sposta in riva al mare dove ad aprire le danze suonerà, dalla Francia, Waagal e per chiudere il duo francese Saadj.

Durante la serata spettacoli col fuoco a cura di Seline.

Domenica 12:

  • colazione con sottofondo musicale di Emanuele Cerro e il suo Handpan. Ci si ritrova alle ore 18 per la chiusura con il concerto di Zalem.

Tutte le info sulla pagina facebook e Instagram: didjinozfestival e bagno86 casalounge.

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