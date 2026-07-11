Spettacolo di droni a Cesenatico: magia di luci sulla Riviera VIDEO

Luci nel cielo: lo spettacolo dei droni incanta Cesenatico
Cesenatico, la perla della Riviera Romagnola, non è solo sinonimo di mare, piadina e il fascino senza tempo del Porto Canale leonardesco. Recentemente, la città ha saputo trasformarsi in un palcoscenico tecnologico d’eccezione, ospitando spettacoli di droni che hanno lasciato con il naso all’insù migliaia di spettatori, tra turisti e residenti.
Una nuova forma d’arte tra tecnologia e tradizione
Cosa rende unico lo show? Chi ha assistito agli spettacoli sulla spiaggia di Cesenatico ha potuto ammirare vere e proprie “coreografie aeree”. Gli spettatori erano migliaia come testimonia la bella foto che pubblichiamo in apertura. Un raduno che non si vedeva da tempo a Cesenatico. Un richiamo per la città Il Porto Canale e la spiaggia di Ponente (si vedeva anche da lì) e Levante diventano, in queste occasioni, il punto di osservazione privilegiato. Questi eventi non solo arricchiscono l’offerta turistica, ma confermano la volontà di Cesenatico di essere una città al passo con i tempi, capace di offrire intrattenimento di alto livello pur mantenendo saldo il suo legame con il territorio.