Spettacolo di droni a Cesenatico: magia di luci sulla Riviera VIDEO

Una nuova forma d’arte tra tecnologia e tradizione

Cosa rende unico lo show? Chi ha assistito agli spettacoli sulla spiaggia di Cesenatico ha potuto ammirare vere e proprie “coreografie aeree”. Gli spettatori erano migliaia come testimonia la bella foto che pubblichiamo in apertura. Un raduno che non si vedeva da tempo a Cesenatico. Un richiamo per la città Il Porto Canale e la spiaggia di Ponente (si vedeva anche da lì) e Levante diventano, in queste occasioni, il punto di osservazione privilegiato. Questi eventi non solo arricchiscono l’offerta turistica, ma confermano la volontà di Cesenatico di essere una città al passo con i tempi, capace di offrire intrattenimento di alto livello pur mantenendo saldo il suo legame con il territorio.