Fumo da una colonia abbandonata: la Polizia evita un grave incendio a ponente (VIDEO)

Allarme incendio in una colonia abbandonata a Ponente

Durante il consueto servizio di pattugliamento mattutino, la volante del presidio estivo del Comissariato ha notato una densa colonna di fumo nero alzarsi dall’interno di una struttura abbandonata, nota in passato come rifugio di sbandati.

L’intervento tempestivo della volante e dei Vigili del Fuoco

I poliziotti si sono introdotti nell’area e hanno scoperto che alcune sterpaglie avevano preso fuoco all’interno del perimetro della struttura. A causa del forte caldo e del vento, le fiamme stavano per propagarsi rapidamente a tutto il complesso e agli stabili vicini.

Gli agenti hanno subito messo in sicurezza l’area circostante per tenere lontani i passanti e hanno allertato i Vigili del Fuoco. L’intervento immediato dei pompieri ha permesso di domare il rogo in breve tempo e di ripristinare le condizioni di sicurezza dei luoghi, scongiurando conseguenze peggiori per il quartiere.