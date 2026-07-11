Lite in via Armellini: due uomini si prendono a pugni

Erano da poco passate le 16.30 quando in via Armellini si è consumata una violenta discussione tra due uomini sulla cinquantina, degenerata rapidamente in una colluttazione.
Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due, in sella a una bicicletta elettrica, avrebbe rischiato di investire l’altro uomo. Da qui sarebbe nato un acceso diverbio che, in pochi istanti, è sfociato in una vera e propria aggressione fisica.
I due uomini sarebbero arrivati a colpirsi con diversi pugni, attirando l’attenzione dei presenti.
L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.
Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cesenatico per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i protagonisti della lite.
È intervenuta anche un’ambulanza del 118, chiamata per prestare assistenza sanitaria a seguito della colluttazione.
Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.