Lite in via Armellini: due uomini si prendono a pugni

Erano da poco passate le 16.30 quando in via Armellini si è consumata una violenta discussione tra due uomini sulla cinquantina, degenerata rapidamente in una colluttazione.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei due, in sella a una bicicletta elettrica, avrebbe rischiato di investire l’altro uomo. Da qui sarebbe nato un acceso diverbio che, in pochi istanti, è sfociato in una vera e propria aggressione fisica.

La discussione degenera in strada

I due uomini sarebbero arrivati a colpirsi con diversi pugni, attirando l’attenzione dei presenti.

L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Intervento dei carabinieri e del 118

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Cesenatico per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i protagonisti della lite.

È intervenuta anche un’ambulanza del 118, chiamata per prestare assistenza sanitaria a seguito della colluttazione.