“Si masturba vicino a bambini”. Allarme a Sala di Cesenatico

“Un uomo si masturba nel parco”. Allarme a Sala

Un uomo è stato avvistato masturbarsi nel parco di fronte la chiesa di Sala. Il fatto è stato segnalato in serata e pare sia avvenuto nelle vicinanze di alcuni bambini. Un adulto ha intimato alla persona di smettere e ha detto che avrebbe chiamato i carabinieri. Solo a quel punto l’uomo è scappato. Ha detto che se ne sarebbe andato in un italiano stentato in quanto pare non sia italiano.

Sempre secondo le segnalazioni pare si sia diretto verso il parcheggio dell’ex campo sportivo di Sala. Si raccomanda di prestare attenzione e chiamare le forze dell’ordine nel caso si verifichi un deplorevole gesto simile.