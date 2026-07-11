Tamponamento auto – monopattino, poi la fuga: la segnalazione

Condividiamo una segnalazione ricevuta in redazione, in merito ad un tamponamento con fuga avvenuto nella mattinata odierna (sabato 11 luglio).

“Questa mattina una mia cara amica stava percorrendo in auto via Delle Nazioni quando è stata tamponata da due ragazzi a bordo di un monopattino. Il gruppo era composto in totale da cinque giovani, distribuiti su vari mezzi. L’urto ha danneggiato il fanale posteriore dell’auto e, anziché scusarsi, i ragazzi hanno inveito contro la conducente, che si trovava da sola. Non appena la ragazza ha accennato a chiamare i Carabinieri, i giovani sono fuggiti. Le forze dell’ordine non hanno potuto fare nulla proprio a causa della loro fuga.” – questa la dinamica.