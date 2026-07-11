Vigili del fuoco, intervento in A14: auto in fiamme

L’intervento
In data 11 luglio 2026 alle ore 13, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cesena e del distaccamento di Savignano sul Rubicone sono intervenute in autostrada A14, al kilometro 108 in direzione sud, a causa dell’incendio di un’autovettura.
Il contenimento del rogo
Le fiamme si sono rapidamente propagate alla vegetazione circostante la carreggiata. Il personale del Comando provinciale di Forlì-Cesena ha provveduto a estinguere il rogo del veicolo e a bloccare l’avanzamento del fuoco nelle aree verdi limitrofe, eseguendo successivamente le necessarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale della società Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità di competenza.