Vigili del fuoco, intervento in A14: auto in fiamme

Il contenimento del rogo

Le fiamme si sono rapidamente propagate alla vegetazione circostante la carreggiata. Il personale del Comando provinciale di Forlì-Cesena ha provveduto a estinguere il rogo del veicolo e a bloccare l’avanzamento del fuoco nelle aree verdi limitrofe, eseguendo successivamente le necessarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza del sito. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale della società Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità di competenza.