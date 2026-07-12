Gatteo Mare, via vai continui e appartamenti sovraffollati: scatta lo sgombero

La situazione
Un continuo via vai di persone a tutte le ore del giorno e della notte e decine di biciclette parcheggiate nel cortile avevano attirato da tempo l’attenzione dei residenti. Da quei movimenti sospetti è partita un’articolata attività di indagine che ha portato allo sgombero immediato di due appartamenti in via Primo Maggio.
L’operazione, eseguita lo scorso 20 maggio, ha visto impegnati gli agenti della Polizia Locale di Gatteo, i Carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone e i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico in un controllo congiunto degli immobili, occupati da cittadini di nazionalità bengalese.
L’intervento
Gli accertamenti hanno fatto emergere una situazione di grave degrado igienico-sanitario ed un marcato sovraffollamento abitativo. Le condizioni riscontrate hanno portato la Polizia Locale a segnalare il caso al Sindaco Roberto Pari, che nei giorni scorsi ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente disponendo lo sgombero immediato dei due appartamenti e imponendo il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di abitabilità.
L’intervento si è rivelato particolarmente complesso perché ha interessato diversi ambiti normativi: dalle disposizioni sanitarie a quelle edilizie, passando per la normativa sull’immigrazione e quella di pubblica sicurezza.
Durante il sopralluogo gli operatori hanno trovato un numero di occupanti di gran lunga superiore a quello consentito in rapporto alla superficie degli alloggi. In alcune stanze erano stati sistemati letti a castello, mentre altri occupanti dormivano su giacigli di fortuna ricavati direttamente sul pavimento. Per questo sono stati avviati anche i procedimenti previsti dalla normativa sul sovraffollamento abitativo.
I controlli hanno inoltre consentito di accertare numerose violazioni amministrative per l’omessa comunicazione delle persone ospitate, con sanzioni per diverse migliaia di euro a carico degli affittuari. Restano in corso ulteriori verifiche da parte degli enti competenti per gli aspetti di rispettiva competenza.
Le parole del Sindaco Roberto Pari
«Questa operazione dimostra l‘efficacia del lavoro di squadra tra le forze dell’ordine e la determinazione dell’Amministrazione comunale nel contrastare situazioni di degrado e illegalità», commenta il Sindaco Roberto Pari, che ha espresso il proprio ringraziamento alla Polizia Locale di Gatteo, ai Carabinieri della Stazione di Savignano sul Rubicone e alla Tenenza della Guardia di Finanza di Cesenatico per la professionalità e la sinergia dimostrate durante l’intervento.