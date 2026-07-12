Gatteo Mare, via vai continui e appartamenti sovraffollati: scatta lo sgombero

L’intervento

Gli accertamenti hanno fatto emergere una situazione di grave degrado igienico-sanitario ed un marcato sovraffollamento abitativo. Le condizioni riscontrate hanno portato la Polizia Locale a segnalare il caso al Sindaco Roberto Pari, che nei giorni scorsi ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente disponendo lo sgombero immediato dei due appartamenti e imponendo il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di abitabilità.

L’intervento si è rivelato particolarmente complesso perché ha interessato diversi ambiti normativi: dalle disposizioni sanitarie a quelle edilizie, passando per la normativa sull’immigrazione e quella di pubblica sicurezza.

Durante il sopralluogo gli operatori hanno trovato un numero di occupanti di gran lunga superiore a quello consentito in rapporto alla superficie degli alloggi. In alcune stanze erano stati sistemati letti a castello, mentre altri occupanti dormivano su giacigli di fortuna ricavati direttamente sul pavimento. Per questo sono stati avviati anche i procedimenti previsti dalla normativa sul sovraffollamento abitativo.

I controlli hanno inoltre consentito di accertare numerose violazioni amministrative per l’omessa comunicazione delle persone ospitate, con sanzioni per diverse migliaia di euro a carico degli affittuari. Restano in corso ulteriori verifiche da parte degli enti competenti per gli aspetti di rispettiva competenza.