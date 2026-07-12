Incendio in un’abitazione a Cesenatico, una persona intossicata

Un incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi (domenica 12 luglio) il porticato di un’abitazione in via Campone Sala a Cesenatico. L’allarme è scattato alle 13.15, facendo intervenire sul posto i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.

Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco

Due squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena, appartenenti al Comando provinciale di Forlì-Cesena, hanno raggiunto rapidamente l’abitazione interessata dal rogo.

I pompieri hanno circoscritto e spento le fiamme prima che potessero propagarsi all’intera struttura, evitando danni ben più gravi. Al termine delle operazioni di spegnimento hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Una persona soccorsa per intossicazione da fumo

Nel corso dell’intervento, una persona è rimasta intossicata dai fumi dell’incendio. Dopo il primo soccorso prestato dai Vigili del Fuoco, è stata affidata al personale del 118, che ha provveduto alle cure del caso.

Cause in fase di accertamento

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco è stato possibile contenere il rogo al solo porticato dell’abitazione, evitando che le fiamme raggiungessero il resto dell’edificio.