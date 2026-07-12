Incidente, auto si cappotta in via Rigossa

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi (domenica 12 luglio), per un incidente stradale a Cesenatico. L’allarme è scattato alle 12.20 in via Rigossa, dove una sola autovettura è rimasta coinvolta nel sinistro.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada terminando la sua corsa cappottato sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano, che hanno collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso all’unica persona coinvolta nell’incidente.

Dopo le operazioni di assistenza, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto incidentata e dell’area interessata, ripristinando le condizioni di sicurezza sulla sede stradale.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incidente stradale.