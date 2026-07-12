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Incidente, auto si cappotta in via Rigossa

Anna Budini12 Luglio 2026
incidente

Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi (domenica 12 luglio), per un incidente stradale a Cesenatico. L’allarme è scattato alle 12.20 in via Rigossa, dove una sola autovettura è rimasta coinvolta nel sinistro.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada terminando la sua corsa cappottato sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano, che hanno collaborato con il personale sanitario per prestare soccorso all’unica persona coinvolta nell’incidente.

Dopo le operazioni di assistenza, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto incidentata e dell’area interessata, ripristinando le condizioni di sicurezza sulla sede stradale.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incidente stradale.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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