Lunedì Culturali, il prossimo appuntamento

Il relatore, Dott. Franco Serafini

Il dott. Franco Serafini è cresciuto, si è formato e vive a Bologna. È cattolico, senza aggettivi e senza appartenenze, se non quella della parrocchia vicino a casa. Felicemente sposato e padre di due figli. Specialista in cardiologia, lavora con soddisfazione in un ospedale di campagna che, nelle giornate migliori, si può coraggiosamente raggiungere in bicicletta (nessun collega bolognese finora lo ha imitato). La sua routine fatta di ambulatorio e di visite in corsia è stata travolta, intorno al 2015, da un insolito interesse per l’aspetto medico-scientifico di alcuni miracoli eucaristici. Gli parve da subito un argomento importante, dal potenziale apologetico enorme e di cui nessuno si stava occupando con rigore scientifico. Ma come! Nostro Signore si manifesta oggi e si lascia sottoporre a indagini di medicina forense. Gli esperti di CSI descrivono la Sua Carne e il Suo Sangue e nessuno ne parla? Nel tempo libero ha cominciato a raccogliere tutta la documentazione clinica relativa a cinque eventi riconosciuti dalla Chiesa cattolica. Ha preso contatto con gli studiosi che, in tempi recenti, in Polonia, in Messico, in Argentina sono stati coinvolti nelle indagini, si è recato personalmente sul posto e ha conosciuto i testimoni oculari.

Il risultato di questa caparbia inchiesta personale è confluito nel volume “Un cardiologo visita Gesù. I miracoli eucaristici alla prova della scienza” pubblicato dalle Edizioni Studio Domenicano nel 2018. Dopo l’imprevisto successo di questo libro, il dott. Serafini ha dovuto reinventarsi come divulgatore e come riferimento per un misterioso e affascinante argomento, in una inesplorata terra di confine tra scienza e fede. Da allora è stato tutto un susseguirsi di interviste televisive e radiofoniche, di inviti a conferenze in giro per l’Italia e perfino di riprese cinematografiche per documentari. E non è finita: il libro è stato pubblicato in polacco e presto lo sarà anche in spagnolo e in inglese…