Da Cesenatico a Bologna, tunisino riaccompagnato alla frontiera aerea

Tunisino accompagnato alla frontiera
Nei controlli di polizia del week end appena trascorso (qui il servizio) si segnala un allontanamento. Gli agenti del Presidio di Polizia di Cesenatico, venerdì mattina hanno accompagnato presso la Frontiera Aerea di Bologna un cittadino tunisino, classe 1989, irregolare sul territorio nazionale, che era stato rintracciato dalla volante anche nei giorni precedenti in Cesenatico.
Nello specifico giova segnalare l’impegno del personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Forlì – Cesena che si è adoperato per le procedure necessarie al buon esito delle operazioni dell’effettiva espulsione dall’Italia dello straniero irregolare, predisponendo i documenti necessari ed organizzando il viaggio.