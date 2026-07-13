Cesenatico, festa della cozza e della vongola romagnola: le info

L’appuntamento
I pescatori di Cesenatico, con il patrocinio del Comune di Cesenatico, organizzano la festa della cozza e della vongola romagnola.
Dal 24 al 26 luglio in Piazza Spose dei Marinai.
Il programma
Menù:
Guazzetto di vongole, alici marinate con misticanza e piadina.
Risotto alla marinara e strozzapreti alle vongole e canocchie.
Fritto misto di paranza con zucchine, fritto di calamari o totani e gamberi, grigliata mista del marinaio, patatine fritte.
Vino, birra e acqua.
Musica dal vivo:
- 24 luglio, Banda 49 & Friends, “Note in cantina”;
- 25 luglio, N.E.I.L. Band;
- 26 luglio, Pink Floyd Tribute Band.