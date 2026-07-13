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Eventi

Cesenatico, festa della cozza e della vongola romagnola: le info

Giulia Zannetti13 Luglio 2026
cesenatico estate porto canale

L’appuntamento

I pescatori di Cesenatico, con il patrocinio del Comune di Cesenatico, organizzano la festa della cozza e della vongola romagnola.

Dal 24 al 26 luglio in Piazza Spose dei Marinai. 

Il programma

Menù:

Guazzetto di vongole, alici marinate con misticanza e piadina.

Risotto alla marinara e strozzapreti alle vongole e canocchie.

Fritto misto di paranza con zucchine, fritto di calamari o totani e gamberi, grigliata mista del marinaio, patatine fritte.

Vino, birra e acqua.

Musica dal vivo:

  • 24 luglio, Banda 49 & Friends, “Note in cantina”;
  • 25 luglio, N.E.I.L. Band;
  • 26 luglio, Pink Floyd Tribute Band.

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