Decreto Salvini autovelox: quello di Cesenatico è conforme? La risposta

L’entrata in vigore del nuovo decreto sugli autovelox firmato dal ministro Matteo Salvini sta facendo discutere automobilisti e Comuni di tutta Italia. Il provvedimento introduce nuove regole sull’omologazione dei dispositivi e, secondo le prime stime, potrebbe portare allo spegnimento di circa tre apparecchi su dieci non conformi alle nuove disposizioni.

Il dubbio sull’autovelox della Statale Adriatica a Cesenatico

Tra le domande più frequenti degli automobilisti c’è quella che riguarda il velox fisso di Cesenatico sulla Statale Adriatica: il dispositivo possiede la titolarità richiesta dal nuovo decreto Salvini?

La risposta è sì.

L’articolo 6 del decreto chiarisce la situazione

L’articolo 6 del decreto contiene infatti le disposizioni transitorie e rimanda all’Allegato B, nel quale sono elencati i modelli di autovelox già approvati che vengono considerati conformi e, quindi, omologati ai fini della nuova normativa. Tra questi compare anche il modello installato a Cesenatico, che soddisfa i requisiti previsti dal decreto ministeriale.

Questo significa che il dispositivo installato lungo la Strada Statale Adriatica rientra tra quelli che possono continuare a essere utilizzati secondo le nuove regole introdotte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.