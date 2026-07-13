Cesenatico col naso all’insù: lo show dei 550 droni incanta 30mila persone

Lo spettacolo dei droni illumina Cesenatico: la Riviera scopre una nuova magia dell’estate
Cesenatico ha vissuto un fine settimana estivo con il naso all’insù, scoprendo una nuova e affascinante tradizione tecnologica. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, il cielo sopra la cittadina romagnola si è trasformato nel palcoscenico naturale di “Pyro Light Drones”, un grande evento inedito per la Riviera che ha saputo fondere magistralmente innovazione, arte e intrattenimento.
Un debutto da record tra cielo e mare
L’attesa per questa novità era tanta, ma la risposta del pubblico ha superato ogni più rosea aspettativa della vigilia. Secondo le stime dell’amministrazione comunale, una folla oceanica vicina alle 30.000 persone ha letteralmente riempito la spiaggia libera di Piazza Costa, la piazza stessa e le vie limitrofe. Un’affluenza straordinaria, che ha persino superato i livelli storici della celebre Festa di Garibaldi e che ha congestionato il traffico fino a notte fonda. Il pubblico ha potuto assistere gratuitamente alle performance grazie alla particolare conformazione dello show, studiato per garantire un’ottima visibilità anche da grande distanza.
A firmare le coreografie aeree è stata PyroEmotions, una firma italiana di rilievo internazionale nota per le sue esibizioni nelle grandi capitali europee. Sopra lo specchio d’acqua di Piazza Costa, una flotta di 550 droni ha danzato in perfetta sincronia, dando vita a un omaggio luminoso pensato appositamente per raccontare la storia e l’anima di Cesenatico.
“The Sea Voices”: il racconto della prima serata
Il sipario si è alzato venerdì sera con lo spettacolo intitolato “The Sea Voices”. Per circa 13 minuti, comprese le delicate manovre di decollo e atterraggio, i 550 droni luminosi hanno disegnato nel cielo tra le 11 e le 12 coreografie originali. I movimenti di luce, fluidi e suggestivi, sono stati accompagnati da una colonna sonora studiata ad hoc, capace di emozionare profondamente i presenti e di dare voce, idealmente, al mare della Riviera.
“Light Moves. Fire Follows”: l’esplosione pirotecnica del sabato
Se il venerdì ha incantato per eleganza, il sabato ha letteralmente lasciato a bocca aperta il pubblico con “Light Moves. Fire Follows”. In questa seconda performance, i droni sono stati equipaggiati con ben 2.200 effetti pirotecnici (single shots), muovendosi a ritmo di musica attraverso 7 coreografie mozzafiato lungo i 13 minuti di durata. Il gran finale ha poi acceso la costa con quattro minuti di fuochi d’artificio tradizionali, sparati simultaneamente da nove postazioni distribuite lungo un fronte di circa 150-200 metri sulla battigia.
I numeri salienti del weekend:
- 550 droni luminosi utilizzati in perfetta sincronia in entrambe le serate.
- 30.000 persone stimate tra spiaggia, piazze e vie del centro.
- 2.200 effetti pirotecnici lanciati direttamente dai droni in volo il sabato.
- 9 postazioni di sparo sulla battigia per il finale pirotecnico.
Una scommessa vinta per l’amministrazione comunale. Come sottolineato dal sindaco Matteo Gozzoli, l’evento non è stato un semplice show “confezionato”, ma un regalo speciale pensato ed elaborato per omaggiare la città e chi ha scelto di visitarla, lasciando un ricordo che Cesenatico porterà nel cuore per molto tempo.