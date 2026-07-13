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Eventi

Gatteo a misura di famiglia: tre sere di spettacoli gratuiti tra castello e mare

Redazione13 Luglio 2026
La Compagnia Cumpa porta in scena "Inside Anna"

Gatteo si trasforma nel regno dei bambini: tre serate di magia e teatro tra castello, frazioni e mare

L’estate nel territorio di Gatteo entra nel vivo con una settimana interamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Dal 14 al 17 luglio, il comune si prepara a ospitare tre appuntamenti gratuiti che toccheranno tre diverse location, unendo idealmente il fascino storico del capoluogo, l’energia della costa e l’accoglienza delle frazioni.

Andrea Farnetani porta in scena "Gustavo La Vita"Il cartellone, che spazia dal teatro di figura alla micromagia, fa parte della rassegna “Estate al Chiar di Luna”, inserita nel progetto sovracomunale “Borghi Allegri” e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna. Un’ottima occasione per condividere serate di svago e cultura a ingresso libero.

Il programma: si parte dal Castello Malatestiano con “Gustavo La Vita”

Il sipario si alza martedì 14 luglio alle 21:15 nella suggestiva Arena del Castello Malatestiano di Gatteo. Ad accogliere il pubblico sarà Andrea Farnetani con il suo spettacolo “Gustavo La Vita”, quarto appuntamento della rassegna estiva. Il protagonista è un clown dolce e virtuoso che, con la curiosità tipica dei bambini, gioca con la gravità e trasforma ogni piccolo fallimento in una risata. Tra giocoleria, equilibrismo e teatro di figura, la serata promette di toccare con ironia e poesia le corde più fragili dell’animo umano.

Mercoledì tutti in piazza a Gatteo Mare, venerdì tappa a Fiumicino

Mercoledì 15 luglio l’animazione si sposta sul litorale. Alle 21:30, Piazza della Libertà a Gatteo Mare si accenderà con l’energia di Bimbobell. Il noto performer proporrà un mix di travestimenti esilaranti, micro-magia, gag e giochi interattivi a ritmo di musica, pensati per coinvolgere attivamente il pubblico di ogni età.

La settimana si chiuderà venerdì 17 luglio a Fiumicino, in Via Binda (ore 21:15), con il secondo appuntamento della rassegna “Estate al Chiar di Luna”. La Compagnia Cumpa porterà in scena “Inside Anna”, una rappresentazione interattiva e originale. La trama ruota attorno ad Anna, una bambina di 10 anni che affronta a scuola un tema importante e delicato: la donazione degli organi. Con grande delicatezza e una buona dose di immaginazione, lo spettacolo darà voce proprio agli organi della protagonista, impegnati a riflettere, litigare e fare pace in un racconto a misura di bambino.

bimbobellTutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Ceccarelli (0541 932377) o l’Ufficio IAT di Gatteo Mare (0547 86083).

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