Gatteo a misura di famiglia: tre sere di spettacoli gratuiti tra castello e mare

Gatteo si trasforma nel regno dei bambini: tre serate di magia e teatro tra castello, frazioni e mare
L’estate nel territorio di Gatteo entra nel vivo con una settimana interamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Dal 14 al 17 luglio, il comune si prepara a ospitare tre appuntamenti gratuiti che toccheranno tre diverse location, unendo idealmente il fascino storico del capoluogo, l’energia della costa e l’accoglienza delle frazioni.
Il cartellone, che spazia dal teatro di figura alla micromagia, fa parte della rassegna “Estate al Chiar di Luna”, inserita nel progetto sovracomunale “Borghi Allegri” e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna. Un’ottima occasione per condividere serate di svago e cultura a ingresso libero.
Il programma: si parte dal Castello Malatestiano con “Gustavo La Vita”
Il sipario si alza martedì 14 luglio alle 21:15 nella suggestiva Arena del Castello Malatestiano di Gatteo. Ad accogliere il pubblico sarà Andrea Farnetani con il suo spettacolo “Gustavo La Vita”, quarto appuntamento della rassegna estiva. Il protagonista è un clown dolce e virtuoso che, con la curiosità tipica dei bambini, gioca con la gravità e trasforma ogni piccolo fallimento in una risata. Tra giocoleria, equilibrismo e teatro di figura, la serata promette di toccare con ironia e poesia le corde più fragili dell’animo umano.
Mercoledì tutti in piazza a Gatteo Mare, venerdì tappa a Fiumicino
Mercoledì 15 luglio l’animazione si sposta sul litorale. Alle 21:30, Piazza della Libertà a Gatteo Mare si accenderà con l’energia di Bimbobell. Il noto performer proporrà un mix di travestimenti esilaranti, micro-magia, gag e giochi interattivi a ritmo di musica, pensati per coinvolgere attivamente il pubblico di ogni età.
La settimana si chiuderà venerdì 17 luglio a Fiumicino, in Via Binda (ore 21:15), con il secondo appuntamento della rassegna “Estate al Chiar di Luna”. La Compagnia Cumpa porterà in scena “Inside Anna”, una rappresentazione interattiva e originale. La trama ruota attorno ad Anna, una bambina di 10 anni che affronta a scuola un tema importante e delicato: la donazione degli organi. Con grande delicatezza e una buona dose di immaginazione, lo spettacolo darà voce proprio agli organi della protagonista, impegnati a riflettere, litigare e fare pace in un racconto a misura di bambino.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Ceccarelli (0541 932377) o l’Ufficio IAT di Gatteo Mare (0547 86083).