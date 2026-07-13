Monopattini elettrici, dal 16 luglio scatta l’obbligo di assicurazione RC

Da giovedì 16 luglio entra ufficialmente in vigore l’obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici, una delle principali novità introdotte dalla riforma del Codice della Strada. Dopo diversi rinvii, chi utilizza un monopattino dovrà essere in regola con una polizza di responsabilità civile, pena una sanzione che può arrivare fino a 400 euro.

Targa e assicurazione: cosa cambia

L’obbligo si aggiunge alle altre regole già in vigore, come il casco obbligatorio, i limiti di velocità, il divieto di parcheggio sui marciapiedi e la presenza di luci e indicatori di direzione.

Per stipulare l’assicurazione è necessario avere anche la targa identificativa, introdotta nei mesi scorsi. Si tratta di un adesivo con un codice numerico da richiedere online sul Portale dell’Automobilista e da ritirare successivamente presso la Motorizzazione Civile. Il costo complessivo è di circa 35 euro.

Ritardi nel rilascio delle targhe

Molti utenti, però, stanno riscontrando difficoltà nell’ottenere la targa. I tempi per prenotare un appuntamento alla Motorizzazione sono spesso lunghi e, senza il codice identificativo, non è possibile attivare la polizza assicurativa.

Anche le compagnie assicurative hanno avuto bisogno di tempo per predisporre i nuovi prodotti, motivo per cui l’entrata in vigore dell’obbligo era stata rinviata.

Quanto costerà la polizza

Secondo le stime delle associazioni dei consumatori, il costo dell’assicurazione per monopattini elettrici varierà indicativamente tra 35 e 55 euro all’anno, anche se il premio potrà cambiare in base alla compagnia e al profilo dell’assicurato.

Come funziona l’assicurazione

La polizza RC coprirà i danni causati a terzi, proprio come avviene per auto e moto. Restano però alcuni aspetti da chiarire, come il sistema delle classi di merito e le modalità di gestione dei sinistri, trattandosi di un settore completamente nuovo.

Gli esperti invitano inoltre a leggere con attenzione le condizioni della polizza. In caso di gravi violazioni del Codice della strada, come la guida senza casco o il trasporto di un passeggero, la compagnia potrebbe rivalersi sull’assicurato se il contratto non prevede specifiche tutele.