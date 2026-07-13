Grande musica a Gatteo Mare: una settimana tra liscio, world music e sonorità pop

GATTEO MARE (FC) – Sei appuntamenti in sei giorni pronti ad accendere l’estate di Gatteo Mare. Dal 14 al 19 luglio, la località balneare propone un fitto calendario di eventi che spazia dalla tradizione del liscio romagnolo alla world music, passando per i ritmi caldi del latino americano e le grandi serate tributo del Rubicone Live.
Si parte con la tradizione: Liscio Day e Cocomero in musica
La settimana si apre all’insegna della tradizione locale. Martedì 14 luglio, a partire dalle ore 21.30, l’Arena Rubicone ospita il “Liscio Day 20”. Protagonista assoluto sul palco sarà Moreno il Biondo (al secolo Moreno Conficconi), virtuoso del clarinetto e del sassofono nonché storico fondatore dell’Orchestra Grande Evento. La serata è riservata ai possessori di App/Card GMSV abilitata o di Teo Pass/Teo Card.
Mercoledì 15 luglio il ritmo cambia ma l’energia resta altissima con il “Comerò Disco”, sempre alle 21.30 all’Arena Rubicone. Una serata dedicata alla disco music e ai balli più scatenati, arricchita da una fresca fetta di cocomero offerta a tutti i presenti. Anche per questo evento l’accesso è regolato tramite le card e le app del circuito turistico locale.
Balamondo Festival e i ritmi dell’America Latina
Il momento centrale della settimana è atteso per giovedì 16 luglio con l’undicesima edizione del Balamondo World Music Festival. L’Arena Rubicone farà da cornice allo spettacolo “Amico Sole” della Mirko Casadei Big Band. Ospite d’eccezione della serata sarà il gruppo corale e strumentale Ologramma, un progetto straordinario che utilizza la musica come motore di inclusione sociale e abbattimento di ogni barriera. L’ingresso per questo appuntamento è completamente gratuito.
Venerdì 17 luglio la rassegna “Canzoni e Sorrisi” si sposta in Piazza della Libertà. Il palco sarà tutto per il Colectivo 73, che proporrà un viaggio sonoro nella musica popolare latinoamericana. Strumenti etnici della tradizione andina come il charango, il bombo e la quena guideranno il pubblico tra i ritmi più suggestivi del Sudamerica. L’appuntamento è a ingresso libero.
Il weekend con il Rubicone Live: da Cristina Di Pietro al mito di Mina e Battisti
Il fine settimana vedrà il ritorno della musica dal vivo all’Arena Rubicone con la doppietta del Rubicone Live.
- Sabato 18 luglio saliranno sul palco i Pop Deluxe guidati dalla voce di Cristina Di Pietro. La band proporrà un viaggio musicale che spazia dal Pop al Soul, toccando i più grandi successi pop rock italiani e internazionali dagli anni ’80 fino ai giorni nostri.
- Domenica 19 luglio la chiusura del sipario è affidata alla tribute band “Se stasera sono Mina”. Lo spettacolo sarà un vero e proprio racconto in musica incentrato sul sodalizio artistico che ha unito e consacrato due giganti della canzone italiana: Mina e Lucio Battisti.
Entrambi gli eventi del weekend inizieranno alle ore 21.30 e saranno a ingresso libero. Per ulteriori dettagli e informazioni è possibile contattare l’Ufficio IAT di Gatteo Mare.