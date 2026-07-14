Caldo record e temporali in arrivo: scatta l’allerta meteo sulla costa romagnola
Il meteo della Romagna si prepara a vivere ore decisamente turbolente. L’ultimo bollettino di allerta della Protezione Civile e di Arpae (la numero 074/2026) lancia un doppio monito per la giornata di mercoledì 15 luglio 2026. Da un lato, un’intensa ondata di calore farà impennare le temperature nell’entroterra e in pianura, con picchi che toccheranno o supereranno i . Dall’altro, l’afa opprimente farà da carburante per l’arrivo di violenti temporali che, a partire dal tardo pomeriggio, si svilupperanno nel settore occidentale per poi spostarsi rapidamente verso est, investendo la costa romagnola nel corso della serata.
L’allerta per criticità da temporali è ufficialmente “gialla” anche per la zona della costa romagnola (sotto-zona B2, che comprende Cesenatico). Oltre alle forti piogge e ai fulmini, non si escludono raffiche di vento intense, grandinate e localizzati allagamenti nelle aree urbane causati dalla rapidità delle precipitazioni.
Le direttive della Guardia Costiera di Cesenatico per la sicurezza in mare
In risposta al bollettino regionale, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, sotto la firma del personale in servizio di reperibilità, ha prontamente trasmesso una lettera di allertamento a tappeto per garantire la massima sicurezza in mare e in porto. Non bisogna farsi trovare impreparati dall’improvviso peggioramento delle condizioni meteomarine previsto per la serata.
La Guardia Costiera ha invitato formalmente le cooperative dei pescatori e le associazioni nautiche da diporto a diffondere immediatamente l’avviso a tutti gli associati. Le raccomandazioni per chi ha imbarcazioni ormeggiate o pianifica attività in mare includono:
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Il rinforzo sistematico degli ormeggi di tutte le unità navali.
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L’incremento dei servizi di guardiania lungo le banchine del porto canale.
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L’attivazione costante dei collegamenti radio con l’Autorità Marittima e il monitoraggio continuo dei bollettini meteo.
Cosa fare a terra e in spiaggia: l’appello ai balneari e ai cittadini
Il rischio meteo non riguarda solo chi si trova fisicamente in acqua. Con il transito dei temporali verso il litorale, anche le strutture balneari e le aree portuali potrebbero subire l’impatto dei forti venti e di repentini innalzamenti dei livelli d’acqua.
Per questo motivo, la lettera di trasmissione della Guardia Costiera richiama all’ordine anche la Cooperativa Bagnini e i concessionari di strutture lungo la costa e nell’area portuale. Viene richiesto di adottare tempestivamente ogni misura necessaria per mettere in sicurezza attrezzature, ombrelloni, lettini e strutture leggere che potrebbero essere danneggiate dalle raffiche di vento. Inoltre, si raccomanda di interdire l’accesso alle persone nelle aree che storicamente soffrono di allagamenti o accumuli d’acqua in caso di mareggiate e forti piogge. Ai cittadini e ai turisti si raccomanda la massima prudenza, specialmente nelle ore serali, evitando di sostare su moli, scogliere e banchine durante il passaggio temporalesco.