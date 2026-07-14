Cesenatico, Gara di SUP Race: come è andata

L’appuntamento
Puntualmente, come ogni anno, la spiaggia di Ponente di Cesenatico si è trasformata, domenica 12 luglio 2026, nel palcoscenico di un’emozionante gara di Stand Up Paddle (SUP), organizzata dal Windsurf Club Cesenatico.
L’evento, atteso con grande trepidazione dagli appassionati di questo sport in crescita, ha visto la partecipazione di oltre 60 atleti.
Programma e classificati:
- La competizione è iniziata con una Speed Race per gli Under 14: primo classificato Giacomo Pezza;
- A seguire una divertente gara di Megasup con partenza dalla spiaggia sullo stesso percorso;
- A Mezzogiorno la partenza della Long distance di 2,5km e della 5 km, con condizioni ideali di mare calmo e debole vento di Levante. Primo classificato nella gara di 2,5 km categoria Maschile: Riccardo Gasperi, secondo classificato Emiliano Meneghello e terzo classificato Daniele Saragoni. Per la categoria Femminile prima classificata l’ex campionessa Nazionale di Sup Surfing, Margherita Boschetti, Seconda Nui Calisesi e terza Summer-Joy Galassi.
- Per la 5 km, dove era previsto uno spettacolare passaggio in spiaggia a metà gara, Matteo Sbrighi è stato il primo a tagliare il traguardo in 38 minuti e 6 secondi, accolto da un fragoroso applauso del pubblico. Davide Fabbri è arrivato secondo, seguito da Francesco Polini, che ha conquistato il terzo posto. Prima donna Natalia Pretica arrivata anche terza nella classifica generale.
Un successo…
Il 15° trofeo Sup Race – Città di Cesenatico si è rivelata un grande successo, sia in termini di partecipazione che di organizzazione. L’evento ha attirato numerosi spettatori, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Gli atleti hanno dimostrato grande sportività e impegno, offrendo uno spettacolo avvincente e una dimostrazione della crescente popolarità del SUP in Italia.