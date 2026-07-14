Cesenatico, Gara di SUP Race: come è andata

Un successo…

Il 15° trofeo Sup Race – Città di Cesenatico si è rivelata un grande successo, sia in termini di partecipazione che di organizzazione. L’evento ha attirato numerosi spettatori, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Gli atleti hanno dimostrato grande sportività e impegno, offrendo uno spettacolo avvincente e una dimostrazione della crescente popolarità del SUP in Italia.