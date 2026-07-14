Camp sportivi a Cesenatico: il segreto del successo è la squadra degli istruttori

Prosegue a pieno ritmo l’estate dei camp sportivi all’Eurocamp di Cesenatico, un appuntamento che fino all’1 agosto vedrà centinaia di ragazzi e ragazze alternarsi sui campi da gioco ogni settimana. Le discipline coinvolte sono tantissime — dal calcio al basket, passando per volley, danza e flag football — arricchite come sempre dalla presenza di grandi testimonial dello sport.
Se la formula di questi camp funziona da quasi trent’anni, il merito va senza dubbio attribuito al valore umano e professionale dello staff tecnico.
Un legame che dura nel tempo: da allievi a maestri
Dietro ai numeri importanti di questa stagione c’è il lavoro di decine di istruttori qualificati. Parliamo di professionisti esperti che, anno dopo anno, scelgono di tornare a Cesenatico per trasmettere ai più giovani non solo la tecnica, ma anche la passione per lo sport.
A colpire è soprattutto il forte senso di appartenenza che unisce questo gruppo: molti degli attuali allenatori, infatti, hanno vissuto l’esperienza dell’Eurocamp prima come semplici partecipanti, per poi decidere di rimettersi in gioco dall’altra parte della barricata una volta cresciuti.
Il valore del territorio e le collaborazioni locali
L’anima dell’Eurocamp è anche profondamente legata alla Romagna. Una fetta importante dello staff proviene infatti da Cesenatico, Cervia, Cesena e dai comuni limitrofi.
Questo radicamento è il frutto di collaborazioni storiche e consolidate nel tempo con le principali realtà sportive della zona, tra cui spiccano:
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Il Volley Club Cesena
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Il Basket CerviaCesenatico
Un network locale che non solo garantisce un livello tecnico altissimo, ma crea anche una forte continuità educativa e sociale per tutto il territorio romagnolo.