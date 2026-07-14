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Incendio in un appartamento a Gambettola IL VIDEO

Anna Budini14 Luglio 2026
incendio

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri (lunedì 13 luglio), all’interno di un appartamento al secondo piano di un condominio in via del Lavoro, a Gambettola.

L’allarme è scattato alle 16.37 e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena. All’arrivo, i pompieri hanno provveduto a evacuare due persone che si trovavano all’interno dell’edificio, mettendole in sicurezza.

Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e completato le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei locali interessati dall’incendio.

Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i carabinieri e il personale sanitario del 118 per gli accertamenti e l’assistenza del caso.

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Anna Budini

Anna Budini

Anna Budini scopre il mondo del giornalismo nel 2004 nella redazione de La Voce di Romagna. Ha poi l'occasione di passare ai settimanali nazionali, inizia così a scrivere per Visto, ma nonostante la firma sul nazionale, scopre che la sua grande passione è la cronaca locale. Dal 2016 ha iniziato a scrivere per il Corriere della Sera di Bologna.

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