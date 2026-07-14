Incendio in un appartamento a Gambettola IL VIDEO

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri (lunedì 13 luglio), all’interno di un appartamento al secondo piano di un condominio in via del Lavoro, a Gambettola.
L’allarme è scattato alle 16.37 e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena. All’arrivo, i pompieri hanno provveduto a evacuare due persone che si trovavano all’interno dell’edificio, mettendole in sicurezza.
Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e completato le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei locali interessati dall’incendio.
Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i carabinieri e il personale sanitario del 118 per gli accertamenti e l’assistenza del caso.