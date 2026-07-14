Nuove leve per Start Romagna: al via la formazione

Non solo controlli: una formazione tra accoglienza e sicurezza
Start Romagna punta sulla qualità e sulla preparazione del personale per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e consolidare la fiducia sul territorio. Con l’ingresso formale in organico avvenuto il 1° luglio, nove nuovi verificatori dei titoli di viaggio — selezionati a metà giugno — stanno affrontando in questi giorni un intenso percorso di formazione prima del loro inserimento definitivo. Una squadra giovane, composta da tre donne e sei uomini, pronta a diventare il nuovo volto dell’azienda a bordo dei bus romagnoli.
Il piano didattico strutturato da Start Romagna non si limita alle sole procedure di controllo. I nuovi addetti stanno seguendo moduli approfonditi che spaziano dalle normative sulla sicurezza sul lavoro e primo soccorso fino alle tecniche di comunicazione interpersonale e gestione del conflitto.
L’obiettivo aziendale è chiaro: formare professionisti capaci di unire fermezza e accoglienza. Il verificatore, infatti, non deve essere visto solo come colui che sanziona, ma come un vero e proprio punto di riferimento per l’utenza, capace di offrire assistenza, ascolto attivo e orientamento con empatia e professionalità.
La pratica sul campo e l’alleanza con la tecnologia
Per accelerare l’apprendimento, la teoria si fonde settimanalmente con l’esperienza pratica. Durante i fine settimana, i neoassunti affiancano colleghi più esperti direttamente sulle linee, imparando a muoversi con disinvoltura sulla complessa rete viaria della Romagna.
Questo addestramento sul campo è fondamentale anche per prendere confidenza con la tecnologia di bordo di ultima generazione e con i nuovi sistemi di bigliettazione tramite QR Code, strumenti ormai indispensabili per garantire un servizio rapido, moderno e digitalizzato.
Presidio sul territorio: la distribuzione tra Cesena e Rimini
I nove verificatori, facilmente identificabili grazie alla divisa aziendale e al tesserino di riconoscimento, sono già attivi e distribuiti strategicamente per coprire in modo omogeneo i flussi di passeggeri:
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5 addetti operano nel bacino di Rimini;
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4 addetti sono attivi nel bacino di Cesena.
Un potenziamento importante che ha incassato anche il commento di Andrea Corsini, Presidente di Start Romagna, il quale ha rivolto un caloroso augurio di buon lavoro ai nuovi colleghi, sottolineando come la loro presenza costante sul territorio sia fondamentale per mantenere alti gli standard di sicurezza, legalità e qualità del viaggio.