Polizia Locale: dalla Regione 65mila euro per una camera di sicurezza e di un’armeria

Il Comune di Cesenatico ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna per un progetto finalizzato all’adeguamento dei locali del Comando di Polizia Locale e al miglioramento degli standard di sicurezza per operatori e cittadini.
Sono in arrivo 65mila euro che uniti a 67mila euro di risorse comunali porteranno l’investimento totale a 132mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di una camera di sicurezza conforme agli standard previsti dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la ristrutturazione dell’ex autorimessa per ricavare un nuovo locale armeria, destinato alla custodia in sicurezza delle armi di ordinanza, dotato di porta blindata, sistema di controllo degli accessi, impianto di allarme, videosorveglianza dedicata, armadi blindati e sistema di scarico delle armi nonché l’installazione di un moderno sistema di fotosegnalamento che potrà essere utilizzato anche in collaborazione con gli altri corpi di Polizia Locale e le forze di polizia presenti sul territorio. Agli investimenti si affianca l’implementazione degli impianti tecnologici e di sicurezza necessari al funzionamento delle nuove strutture e la formazione del personale per l’utilizzo del sistema di fotosegnalamento.
“Nonostante la sicurezza sia materia esclusiva dello Stato, il Comune attraverso le donne e gli uomini della Polizia Locale continua a fare la sua parte per contribuire a mantenere alti i livelli di servizi legati alla sicurezza nel nostro territorio comunale. Presto arriveranno anche nuovi mezzi e da alcune settimane sono in servizio tre nuovi agenti”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.
“Questo intervento consentirà al Comando di Polizia Locale di Cesenatico di disporre di strutture moderne e adeguate alle esigenze operative, migliorando la tutela degli operatori durante le attività di polizia giudiziaria e offrendo un servizio più efficiente a beneficio dell’intera comunità. Ringrazio tutto il comando e i tecnici dei lavori pubblici che hanno curato la fase progettuale”, conclude l’assessore Mauro Gasperini.