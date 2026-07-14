L’inclusione fa “Rumore”: la straordinaria estate di Telemaco

Diciotto anni sono il traguardo della maturità, ma per il progetto teatrale “Tana liberi tutti” rappresentano soprattutto l’occasione per fare ancora più rumore. La storica compagnia, che nel tempo ha dato nuova linfa all’associazione Telemaco Odv, si prepara a vivere un’estate 2026 straordinaria lungo la costa romagnola. L’obiettivo? Abbattere ogni barriera e promuovere un’inclusività concreta, vissuta giorno per giorno tra le persone.
Le iniziative, partite a metà giugno, accompagneranno residenti e turisti fino ai primi giorni di settembre in un fitto calendario di incontri, spettacoli e solidarietà.
Un traguardo che suona forte: diciotto anni di teatro e libertà
Nato nel 2008, il progetto teatrale “Tana Liberi Tutti” si fonda su un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria: creare uno spazio di condivisione dove la disabilità non viene spettacolarizzata, ma semplicemente superata attraverso l’arte. Nel laboratorio teatrale della compagnia, attori con e senza disabilità lavorano fianco a fianco, usando il gioco scenico, il movimento e l’improvvisazione per trasformare le diversità in unicità.
Negli anni, questa realtà è diventata un punto di riferimento insostituibile per le famiglie, le scuole e le associazioni del territorio, dimostrando come la cooperazione possa costruire una comunità più accogliente e coesa.
Il calendario dell’estate: dalla Casina del Volontariato al Carnevale dell’Adriatico
Il cuore pulsante della presenza estiva di Telemaco Odv è la “Casina del volontariato”, allestita in Piazza della Libertà a Gatteo Mare. Giunta all’undicesima edizione, la casina è uno stand speciale gestito direttamente dai ragazzi del progetto teatrale, veri protagonisti della promozione delle attività dell’associazione. Per conoscere i giorni di apertura, è possibile consultare i canali social di Telemaco Odv o il sito dell’ufficio turistico di Gatteo Mare.
La solidarietà si vestirà a festa il 23 luglio, in occasione del coloratissimo Carnevale dell’Adriatico. Per le vie di Gatteo a Mare, i ragazzi di Telemaco Odv sfileranno insieme agli ospiti dell’Istituto Don Ghinelli. Per l’occasione sono state realizzate delle magliette speciali a tema “Rumore”, disponibili alla Casina del Volontariato con una donazione minima di 10 euro; l’intero ricavato andrà a sostenere i progetti di inclusione dell’associazione.
Sul palco dell’Arena Rubicone arriva “Rumore”: l’omaggio travolgente a Raffaella Carrà
L’appuntamento più atteso è fissato per il 30 luglio alle ore 20:30, quando l’Arena Rubicone di Gatteo Mare ospiterà “Rumore”. Lo spettacolo, che lo scorso maggio ha registrato due serate da tutto esaurito al Teatro Fulgor di Gambettola, torna in una versione estiva ancora più ricca. La serata si aprirà con le esibizioni degli artisti emergenti di Lotus Music Production, per poi lasciare spazio alla compagnia.
Non si tratta di un semplice musical, ma di un viaggio travolgente a ritmo di musica, libertà ed emozioni che ruota attorno alle canzoni senza tempo di Raffaella Carrà. La trama si snoda tra bizzarri provini, uffici postali che timbrano a tempo di musica, suore rivoluzionarie e aristocratiche pronte a lasciarsi andare al ritmo.
Per la data del 30 luglio sono previste grandi novità:
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Nuovi brani eseguiti dal vivo dalla “Carramba Band”.
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Uno speciale momento “Carramba che sorpresa” con un ricongiungimento sul palco davvero inaspettato.
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L’energia contagiosa di uno spettacolo che abbatte qualsiasi distanza generazionale e sociale.
L’evento è realizzato grazie al fondamentale patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Gatteo e al supporto del Gatteo Mare Summer Village.
Non solo palco: la sostenibilità di #donauntappo fa rete con i bagnini
L’impegno di Telemaco Odv quest’anno abbraccia in modo ancora più forte anche la tutela dell’ambiente. Prosegue infatti l’iniziativa #donauntappo, la campagna di raccolta e riciclo di tappi di plastica il cui ricavato sostiene direttamente i progetti inclusivi del sodalizio.
L’estate 2026 segna una svolta importante grazie alla firma di una partnership strategica con la Cooperativa Bagnini di Cesenatico e di Gatteo Mare. Grazie alla sensibilità del presidente Simone Battistoni, l’associazione riceverà una nuova struttura in legno destinata proprio allo stoccaggio e allo smistamento dei tappi raccolti. Un’iniziativa virtuosa che in pochissimo tempo è riuscita a fare rete, unendo cittadini privati, stabilimenti balneari e albergatori della riviera in un unico grande gesto di civiltà e solidarietà.