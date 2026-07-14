“Un mare d’arte”: animali acquatici nelle arti visive

“Un mare d’arte”: la magia del mondo acquatico si svela a Borello

Il fascino del mondo sommerso incontra la bellezza delle arti visive in un appuntamento imperdibile per il nostro territorio. Giovedì 16 luglio 2026, la suggestiva cornice della Koi Farm di Borello ospiterà “Un mare d’arte. Gli animali acquatici nelle arti visive”, una conversazione pensata per esplorare come pesci, creature marine e scenari acquatici abbiano ispirato pittori e artisti nel corso dei secoli. Un evento che unisce la cultura alla natura, perfettamente calato in un ambiente in cui l’acqua e i suoi abitanti sono già i veri padroni di casa.

Un dialogo tra natura e tela

L’iniziativa, a partecipazione gratuita, è stata sapientemente ideata dal prof. Mirko Orioli, che guiderà il pubblico in questo viaggio artistico in stretta collaborazione con il dott. Luca Ceredi. L’idea di fondere la narrazione storico-artistica con l’esperienza diretta di un luogo magico come la Koi Farm promette di offrire una prospettiva unica e incredibilmente coinvolgente. Non si tratterà di una semplice lezione accademica, ma di un racconto vivo e suggestivo, in cui la teoria dell’arte prenderà forma proprio a pochi passi dall’acqua. La serata è sostenuta da realtà del territorio come lo Studio dentistico Bruni e Dall’Ara Servizi Tecnici, a dimostrazione di una bella sinergia locale.

Informazioni utili per partecipare alla serata

Per chi desidera trascorrere un tardo pomeriggio diverso dal solito, immerso nella tranquillità delle nostre colline e stimolato dalla curiosità culturale, l’appuntamento è per le ore 19:00. L’accesso alla Luca Ceredi Koi Farm, situata in Via Scanello 840 a Borello, sarà consentito a partire dalla stessa ora, così da permettere ai partecipanti di ambientarsi e godere dell’atmosfera del luogo prima che la conversazione entri nel vivo. Considerando la natura dell’evento e la location, per richiedere ulteriori dettagli o per garantirsi un posto prenotando con anticipo, è a disposizione l’indirizzo e-mail profmirkoorioli@gmail.com.