Cathy La Torre a Gatteo con “Tutte le volte che le donne”

Cathy La Torre al Castello di Gatteo: la storia (dimenticata) dei diritti femminili va in scena
La rassegna Elsinore – Attori al Castello continua a animare l’estate romagnola con un appuntamento che promette di far riflettere, emozionare e, perché no, anche divertire. Giovedì 16 luglio, alle ore 21.30, la suggestiva cornice del Castello Malatestiano di Gatteo si trasformerà nel palcoscenico di un viaggio nel tempo e nei diritti, ospitando l’avvocata e attivista Cathy La Torre con la sua conferenza-spettacolo “Tutte le volte che le donne”.
Ideato e condotto insieme a Sarah Buono, questo format originale si colloca a metà strada tra il teatro civile, la divulgazione storica e il racconto intimo. L’obiettivo è chiaro e potente: restituire voce, dignità e memoria a tutte quelle figure femminili che sono state colpevolmente dimenticate, relegate ai margini dei libri di storia o i cui meriti sono stati attribuiti ad altri.
Un viaggio tra coraggio, ironia e impegno civile
Lo spettacolo si sviluppa come un vero e proprio omaggio a chi, in Italia e nel mondo, ha speso la propria vita a lottare per la libertà e il riconoscimento dei diritti fondamentali. Non si tratta però di una noiosa lezione accademica: il rigore della ricerca storica si mescola a un linguaggio accessibile, arricchito da immagini, citazioni e una forte dose di ironia.
Cathy La Torre accompagnerà il pubblico alla scoperta di scienziate che hanno inventato tecnologie rivoluzionarie, attiviste che hanno cambiato le leggi dei loro Paesi e pioniere che hanno aperto strade un tempo precluse al genere femminile. Una riflessione profonda per rileggere il nostro passato con occhi nuovi e più inclusivi.
L’evento, curato da Sillaba Teatro Parola in collaborazione con il Comune di Gatteo, rappresenta una delle tappe più attese della programmazione estiva locale.
Info e biglietti per la serata
Per chi desidera partecipare, ecco i dettagli utili per l’acquisto dei biglietti e l’accesso all’evento:
- Biglietteria in loco: sarà attiva direttamente al Castello Malatestiano a partire dalle ore 20:00 della sera stessa dello spettacolo.
- Prevendite online: i biglietti sono disponibili sulla piattaforma www.liveticket.it.
- Prezzi: il costo del biglietto intero è di 18,00 €, mentre è prevista una tariffa ridotta a 10,00 € per i residenti del Comune di Gatteo e per i ragazzi under 16.
- Contatti: per informazioni o prenotazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo spettatore@sillaba.org.