 Skip to main content
Cultura

“Elles”: la mostra di Leonardo Lucchi

Giulia Zannetti15 Luglio 2026
Mostra - Leonardo Lucchi

Un’esposizione tra terra e mare

A partire dal 4 luglio la città francese di Les Sables d’Olonne, affacciata sull’Oceano Atlantico e famosa per la partenza della regata mondiale Vendée Globe, ospita una mostra personale di 40 opere in bronzo di Leonardo Lucchi.

La mostra si terrà nei suggestivi spazi del Prieuré St Nicolas, una piccola chiesa sconsacrata risalente all’XI secolo costruita su un promontorio a picco sull’Oceano, oggi adibita a Centro culturale.

Le opere di più grandi dimensioni saranno poste in vari punti della città come una vera e propria mostra a cielo aperto.

  • mostra - Leonardo Lucchi
  • MOstra esterno

La mostra pemernante

Continuerà fino al 17 agosto la mostra di Leonardo Lucchi a Les Sables D’Olonne che nella prima settimana ha già raggiunto diverse migliaia di visitatori e un ampio apprezzamento. La mostra si intitola “Elles”…

Il suggestivo ambiente della chiesetta sconsacrata, con le sue mura in pietra bianca mette magnificamente in risalto le sfumature del bronzo ed evidenzia i particolari dei gesti e degli sguardi delle opere principalmente ispirate alla figura femminile nei suoi molteplici aspetti: dolcezza, sensualità, profondità, serenità… Come afferma l’autore stesso, non solo l’estetica, ma l’essenza della donna.

Lo studio di Leonardo Lucchi, che ospita la mostra permanente, si trova a Cesena, in Piazza del Popolo 27 e può essere visitato negli orari di apertura o su appuntamento.

Dettagli a : info@leonardolucchi.com

Tags:

Leave a Reply


Share