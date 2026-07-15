“Elles”: la mostra di Leonardo Lucchi

La mostra pemernante
Continuerà fino al 17 agosto la mostra di Leonardo Lucchi a Les Sables D’Olonne che nella prima settimana ha già raggiunto diverse migliaia di visitatori e un ampio apprezzamento. La mostra si intitola “Elles”…
Il suggestivo ambiente della chiesetta sconsacrata, con le sue mura in pietra bianca mette magnificamente in risalto le sfumature del bronzo ed evidenzia i particolari dei gesti e degli sguardi delle opere principalmente ispirate alla figura femminile nei suoi molteplici aspetti: dolcezza, sensualità, profondità, serenità… Come afferma l’autore stesso, non solo l’estetica, ma l’essenza della donna.
Lo studio di Leonardo Lucchi, che ospita la mostra permanente, si trova a Cesena, in Piazza del Popolo 27 e può essere visitato negli orari di apertura o su appuntamento.
Dettagli a : info@leonardolucchi.com